朱訪華府 見美國安會官員

2019-08-17

〔記者施曉光／綜合報導〕在國民黨總統初選落敗的前新北市長朱立倫，於美國時間十五日展開華府訪問行程，拜會白宮國安會官員，並前往智庫和涉台學者與政界人士交換意見。

根據朱辦提供的新聞稿指出，朱立倫是以前國民黨主席的身分向美方人士表達國民黨親美立場，「不再讓華府只聽到民進黨單方面聲音」。

表達國民黨「親美立場」

朱立倫為期兩天的華府訪問，除在下榻飯店與美國在台協會（ＡＩＴ）官員進行早餐會，隨後拜會兩大重量級智庫，與卡內基國際和平基金會、ＡＩＴ前處長包道格及布魯金斯研究院、ＡＩＴ前主席卜睿哲等閉門座談，並拜會白宮國安會官員，之後拜訪智庫「二○四九計畫室」等單位。

朱立倫表示，過程中很多好朋友都非常關心台灣，他也感謝這些支持台灣的朋友，向他們表達「台灣與美國關係是我們最重要的對外關係。國民黨的立場一向都是親美的，不管過去到現在和未來都是如此」。朱並說，雖然他不是現任主席，但他以前主席身分再一次表達國民黨堅定的立場。

朱立倫強調，「國民黨堅持民主自由的一個基本態度，從來沒有改變」，他呼籲美國朋友繼續對國民黨的支持與認同，也謝謝美國官方與民間對台灣長期的友好，並提及「台美應該建立實質外交關係，雙方部長級官員可以在業務需求下互訪」。

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