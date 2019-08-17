迎F16新機 空軍增設新聯隊

2019-08-17

強化本島整體防空安全 近20年最大規模擴軍

〔記者黃欣柏、彭琬馨／台北報導〕美方即將售台新式F-16戰機，空軍司令部昨透露，空軍現有七個飛行聯隊及一個基地指揮部，在新式F-16戰機加入後，將規劃增設第八個飛行聯隊以強化本島整體防空安全。這將是軍方自一九九七年開始精簡國軍組織後，近二十年來最大規模的擴軍計畫。

外媒報導，美國總統川普政府在美東時間十六日通知美國國會，將向國會提交對台F-16戰機軍售案（六十六架）、價值八十億美元（約新台幣二五○七億元）。外交部發言人歐江安昨對此表示，我國政府向美方正式提出採購F-16V戰機的「需求信函」後，也持續就該案與美方保持密切協調聯繫，政府對本案進展「審慎樂觀」。

空軍司令部昨指出，我國向美方提出的F-16新式戰機採購需求案，目前依程序進行審查作業中，仍靜待美方正式通知；獲美方同意供售後，將可望大幅提升我軍空防戰力、強化自我防衛能力，進而有效維護區域和平與穩定。

軍方官員表示，我國空軍三型主力戰機F-16、幻象二○○○及IDF經國號均已服役逾二十年，為因應不斷提升的敵情威脅及作戰需求，國軍除了從二○○九年起實施「翔展計畫」提升IDF經國號中壽期性能，也從二○○三年起，持續向美方爭取添購可彌補戰力間隙的新機種，但這段期間均未獲美方同意供售，直到今年終於獲得首肯。

新機搭配AESA雷達 具對空搜索功能

官員指出，美軍各型先進主力戰機其實均符合我軍作戰需求，但考量後勤維護、補給成本等因素後，就屬本次美方同意出售的F-16C/D BLK70型機種效益最高，尤其是人員的轉換訓練期程極短，有利於迅速形成即時戰力。

軍方官員透露，空軍在獲得新式戰機後，預計將於台東新增一個戰鬥機聯隊，以因應共軍繞台威脅，預計屆時兵力編現比可達九成以上，可強化本島整體防空安全。

空軍司令部指出，本次新購的F-16C/D BLK70，除了具備所有F-16V的能力外，還擁有短場起降、部分隱匿以及視距外飛彈接戰等能力，在推力、航程等部分也都獲得強化，其配備的AESA雷達還具有對空搜索、追蹤、武器導控、電子作戰及通訊等多重功能。

空軍司令部強調，共軍從未放棄武力犯台，不但持續挹注高額國防預算，近來對台灣遠海長航或繞台飛行也已成常態，使台灣全島均成為正面攻擊對象，因此國軍亟需採購性能優異的新型戰機，以利取得空域作戰優勢。

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