被批未爆彈 潘恒旭嗆楊秋興佛光山發誓對帳

2019-08-17

潘揚言將與律師研究提告

〔記者葛祐豪、施曉光／綜合報導〕前高雄縣長楊秋興前天砲轟高雄市觀光局長潘恒旭的兩千萬元，就是韓國瑜的未爆彈。潘恒旭隱忍一天後，昨天下午吃到炸藥還擊，批評楊秋興不改情緒勒索、背叛背骨，還邀請楊一起到佛光山發誓跟對帳對質，並將與律師研究提告。

楊秋興反批潘是胡說八道，他強調，韓國瑜給潘恒旭公司的七筆，剛好是兩千萬元，選舉過的人都應該知道，這樣「太剛好」了，他也質疑花費不用這麼多。

楊要求說清楚兩千萬金流

楊秋興說，潘恒旭應該把兩千萬元如何提領等金流問題說清楚，不然要是涉及洗錢防制法，事情就很嚴重了。

韓國瑜的政治獻金支出項目中，有兩千萬元給潘恒旭當時任職的「旭創意有限公司」，楊秋興前天認為，「潘恒旭的兩千萬就是未爆彈」，是不是真的兩千萬元？是不是有洗錢防制法的問題？有沒有虛報？資金的走向怎麼走？

潘恒旭前晚受訪時，還語氣平和的說明，「帳目絕對不會有問題」，這些經費是之前選舉廣告專案晚會的藝人通告卡司費用，還有一些媒體專案的花費、電視廣告製作、拍攝 、託播等。

豈料昨天下午，潘恒旭似乎吃到炸藥，在臉書發文「敬告楊秋興前縣長」，表示旭創意二○○二年就成立了，還上過商業週刊封面五十位台灣接班人，經營的客戶都是上市公司。

潘恒旭強調，一家十六年的行銷公司，被楊秋興抹黑為紅衛兵、洗錢公司，楊身為政治前輩，不改情緒勒索、背叛背骨、翻臉無情本性，「我為您感到悲哀跟丟臉，我們一起去您最常去的佛光山，一起發誓跟對帳對質吧！我等您！」「看誰在菩薩前爆炸」。

潘恒旭還嗆楊秋興說，限他三天內來與他對帳，「見證我的毀滅與爆炸」，若查無不法，請楊秋興捐三百萬元給高市社會局。

對外界質疑這兩千萬的七筆申報日，都集中在去年十一月二日至廿二日？潘恒旭說，費用申報日都在選前，因最重要的晚會、造勢活動都辦在十一月，下廣告也集中在十一月。

與楊秋興一同遭高雄市黨部開除的黨代表敖博勝，昨也召開記者會質疑「藍色恐怖來了」，並宣布跟進楊秋興腳步，退出國民黨。他並呼籲韓國瑜，為了黨與國，為了全民未來以及下一代的教育，應該主動退選。

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