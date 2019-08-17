豪雨成災仍北上造勢？ 韓國瑜︰看情況決定

2019-08-17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕受西南氣流影響，高雄山區災情嚴重，美濃、六龜等六區昨天停班停課，近四千人強制撤離土石流警戒區；由於雨勢將持續到下週，高雄市長韓國瑜是否取消假日總統行程坐鎮高雄引發外界關注，韓昨勘災時仍不鬆口，只說防災中心只要一級開設，市長絕對不能離開。

六區停班停課 雨勢將持續到下週

韓國瑜昨下午兩點展開第一個市政行程，前往六龜視察台廿七線中庄段土石流滑落情形，約十五分鐘後搭車離去，媒體追問他上午在做什麼，韓未回應；接著韓國瑜前往桃源四社部落勘查聯外道崩塌災情，再轉往桃源區公所與那瑪夏區長連線，了解當地災情。

韓國瑜說，桃源區約有五、六萬公斤的芒果因路斷無法運送下山，已責成區公所緊急搶修便道，讓芒果能運送下山，避免農民損失擴大；韓說，高雄昨有六龜、美濃、甲仙、桃源、那瑪夏及茂林六區停班停課，撤離近四千名土石流警戒區居民，所有危險橋樑、道路都已進行安全管制，所有防災工作都按照SOP在運作。

韓︰防災中心一級開設 就留高雄

根據中央氣象局預報，豪雨將持續到下週四，至於今、明兩天是否會離開高雄進行總統競選行程，韓國瑜說，只要防災中心一級開設，市長絕不會離開，保護人民財產安全是市長和市府團隊最重要的工作，他會密切觀察豪大雨情況，是否提早北上則未鬆口；媒體追問他關於楊秋興退黨、指控他有小三等部分，韓則避答。

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