《高雄》2場WeCare遊行遭警駁回 尹立批韓搞戒嚴

2019-08-16

〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕罷韓團體將於十一月十六日、十二月廿一日大串聯，舉辦「WeCare高雄大遊行」，高市警局「不予許可」，駁回申請。遊行發起人尹立昨強調，韓禁止憲法賦予人民的集會遊行，在高雄搞戒嚴，今日的香港、就是明日的高雄。

警方指未檢具場地同意書

「WeCare高雄大遊行」發起人尹立、基進黨李雨蓁、民進黨議員簡煥宗向高市警局遞件申請，因未附「場地使用同意書」，高市警局昨「不予許可」，駁回申請，前晚已電話通知台灣基進高雄黨部。

警方指出，「WeCare高雄大遊行」申請於十一月十六日與十二月廿一日兩天舉辦，共計有四件集會和遊行活動，預定參加人數十萬人。遊行隊伍計畫於文化中心集合報到，當天下午二點出發，四點抵達夢時代、駁二鐵道文化園區等兩處終點，並於終點舉辦一小時表演與演說。

警方指出，依集會遊行法，規定「集會處所，應檢具處所之所有人或管理人之同意文件」，該兩場大遊行之「集合地點」、「遊行終點」規劃集合、舞台表演與演說，未檢附「文化中心」、「時代大道」與「駁二鐵道文化園區」等三處集會處所管理人場地同意書。

尹稱會繼續申請 如期舉行

尹立反駁，罷韓遊行是在文化中心外的五福路上集合，群眾並未進入文化中心，遊行隊伍由公園路轉進七賢路後，隊伍將在進入駁二前解散；在遞交給警察局和養護工程處的企劃書上寫得清清楚楚，何必需要場地同意書？

曾擔任文化局長的尹立表示，他比誰都了解文化中心和駁二的借用規範，這根本是韓市府意圖陷意見不同者於不義的陷阱！尹立痛批，韓國瑜唯一落實的政見，就是上任後禁止憲法賦予人民的集會遊行，在高雄搞戒嚴，今日的香港、就是明日的高雄！韓作為男子漢大丈夫，要不要借就一句話，手段不用如此卑劣。

尹立說 ，WeCare高雄和台灣基進會繼續申請，讓兩大遊行得以如期舉行。

針對尹立稱隊伍會在進入駁二前解散，市警局保安科表示，申請遊行的企劃書中，特別註明遊行終點「夢時代前時代大道」、「駁二鐵道文化園區」之舞台，將於十四點三十分開始表演，顯見集會處所和抵達地點有集會事實，必須提供「場地使用同意書」，警方必須依法行政。

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