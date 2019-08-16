冷眼集》國民黨的困境

2019-08-16

記者鄒景雯／特稿

國民黨主席吳敦義昨天為什麼要主動公布週三他在中常會的講話？這件事情的本身，也許多數的民眾並不在意，但是這個動作背後所代表的意義，卻反映了當前的國民黨在兩岸關係中的困境，而且這個困境前所未有。

其實，正在為總統大選打得火熱的朝野黨派、甚至第三勢力，恐怕也沒有任何一位領導者，公開對全民剖析他們對於今後美中關係、兩岸情勢、香港問題的演變與發展，各有什麼樣的理解與因應；台灣處於敏感地緣政治的最前沿，元首級的競逐者幾乎埋首於瑣細雜碎的攻防，竟無帶領國人共同思考國家今後處境的迫切必要，這既是政治人物一致的失能，更是全體選民集體的失智。

非常合理的研判，國民黨內已經有人嗅覺到了異常，只是這些人不敢講，因為對國民黨來說並不是好事，只能悄悄地進行危機化解，國民黨主席重新強調九二共識，掛鉤一中各表，嚴打一中同表，即屬於緩解相關緊繃態勢的一環。

這話從何說起？大家都注意到中國已經啟動對台的懲罰作為，暫停中客自由行是其中的一大槍；更早之前開始的香港反送中事件，燃燒至今儼然處於失控邊緣，尤其是意外影響台灣政情的更大一管砲，然種種這些事態，國民黨過去多少有著溝通對話的些許管道，現在已經完全不被共產黨放在前列順位上。

為什麼會這樣呢？一方面是美中展開世紀對抗的大氣候變化使然，在這個世界秩序翻雲覆雨的當頭，不論是兩岸關係或是香港問題，全都不再是中國與台灣之間、中國內地與中國香港之間的個別集合，北京當局更加也必須把它們放置在美中對壘的大架構中，去思索與計算。換句話說，過去中國處理香港問題，被認為會顧忌對台灣的「垂範」，如今則不會太考慮台灣因素；同樣的，過去處理兩岸關係，會計算國民黨的得失，現在更令其刺目的則是美國在台灣的勢力部署。

這個微妙而巨大的變化，一方面讓香港情勢日益嚴峻，川普已經主動點名習近平相商，並把香港的人道待遇與貿易談判連成一線，即見徵兆；一方面也促使其對台灣的施壓升高，自今年以來，台美兩國關係一系列的雙邊強化，挑動了中國最敏感的神經，到九二共識被民進黨解釋為一國兩制，國民黨參選人也陸續拋棄九二共識，更被對岸解釋為默契不再，兩黨已無差異性，於是一拳重手下來，事前既沒知會國民黨，國民黨的支持系統也受創最大。

兩岸關係不但不再是國民黨的強項，國民黨為了選情又必須修復善後，處於這極度尷尬的格局，國民黨中常會於是必須重提九二共識，但是為了選舉因素必須顧及國內選民感受，因此拿一中各表來唾棄一中同表，癥結在此。看到國民黨的左衡右量，大家更關切的是這對國民黨與可能的第三勢力參選人會產生何種後續效應？民進黨的政治菁英又是否處處以國家的高度，在引領國人進行比較深刻的高層次選戰？台灣必須要不斷升級，否則如何排除擴大為共同的困境。

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