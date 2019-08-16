香港面臨鎮壓 陸委會︰做好應變

2019-08-16

蘇貞昌︰嚴密關注金融市場變化 維持股匯市穩定

〔記者鍾麗華、李欣芳／台北報導〕外媒報導，中國政府正調動部隊到香港邊境，數千名武警在深圳灣體育中心進行操練。被問到若中國鎮壓香港，政府是否有沙盤推演？陸委會副主委陳明祺昨在例行記者會表示，不樂見香港進入此緊急狀態，不過政府本於職責，對於相關訊息平常就有演練，也有相關作業程序。

對於香港情勢可能帶來的衝擊，行政院長蘇貞昌昨在主持院會時表示，現今全球經濟與金融情勢除了美中貿易衝突外，香港局勢變化所帶來的不確定性也大增，他要請獲得環球金融雜誌最高Ａ級評價的央行總裁楊金龍持續率領央行，嚴密關注國內外金融市場變化，並與財經部會共同備妥因應對策，以維持國內產業與股、匯、債市場的穩定。

港人申請政治庇護 依法處理

陳明祺說，我們不樂見中共出動駐港解放軍或其他形式鎮壓民眾，破壞香港現狀，希望各方透過理性、和平對話，尤其是香港政府能透過回應民意需求，早日回復香港社會平靜，保障香港原本自由與法治體制的完整。我政府對香港情勢密切關注，有做相關研判，「各種可能性都在我們內部有相關的討論，因應措施也都已經準備好了」，請國人放心。

至於是否有港人申請政治庇護？陳明祺指出，很多事情牽涉到個人隱私，也涉及現在香港的情勢，「只能說如果有接到個案的話」，陸委會將按照相關法令處理，「更多的訊息，現在不方便完全透露。」

他也提到，今年五月獲得許可在台居留港人二四九人、六月二六七人；獲定居許可人數五月一○四人、六月九十二人，主要依親與婚姻，其次是來台投資。

根據移民署網站統計資料顯示，去年五月獲得許可在台居留港人一九七人、六月一七九人；獲得定居許可人數去年五月一○八人、六月七十六人。若以數據來看，香港民眾六月申請來台居留人數較去年同期成長達四十九％。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，對於任何想要進入台灣居留、停留跟移民的事項，會按現行法律提供協助。

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