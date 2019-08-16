郭柯王桃園之會 郭陣營︰不強求

2019-08-16

〔記者陳柔蓁、陳昀、陳璟民／台北報導〕牽動藍營二○二○整合的鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平及台北市長柯文哲，三人預定十八日在桃園巨蛋合體，三方幕僚昨天進行會前會討論。郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，因郭、柯、王當天各有行程，不強求一定要在十八日桃園佛教法會見面，「順其自然，有沒有碰到都不強求」。

昨天的幕僚會前會，郭陣營代表為劉宥彤與將上任的副執行長蔡沁瑜，柯市府代表顧問蔡壁如，王的代表是黃萬翔顧問，約談半個鐘頭。

十八日活動被稱為郭、柯、王「桃園三結義」。劉宥彤表示，這件事是簡單活動邀約，是柯市長提議安排三人見個面，是最近有交集的活動，三人當天都有行程安排，不是必然要去，看每個人取捨及時間。

就劉宥彤所知，柯文哲在桃園之後緊接著要到台中，因此柯出席法會的活動也是有點趕；郭台銘中午也有客人；柯、王都沒有確切到達時間，大家也沒有一定要去這個活動的必要。

劉宥彤並重申：「大家關心二○二○總統大選，但郭董目前沒就這件事表達看法或想法，大家以這個為前提的想法，都是臆測的範圍。」

目前無需談議題或協商需求

柯文哲多次表達，希望三方坐下來好好談；劉宥彤回應，目前沒有什麼需要談的議題或需要協商的事。她說，郭與柯、王的非政治合作持續進行，基金會跟王院長合作義消、志工活動，永齡基金會將成立青年平台，與柯市長籌組的民眾黨要合辦青年公益活動。

親王人士表示，郭、王溝通不需透過幕僚，何況後續合作型態，唯有郭、王親自協調才能達成共識，確定後才能跟柯談下一步，不太可能週日就有結果。

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