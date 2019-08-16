酈英傑︰台美軍隊頻繁實質交流

2019-08-16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台美軍事交流日趨密切，美國在台協會處長酈英傑昨出席「台北國際航太暨國防工業展」時提及，雙方軍隊已有頻繁且實質的專業交流。我軍方人士表示，台美軍事交流愈趨密切且「正常化」，我國現階段仍每年派遣小批次部隊赴美觀摩、受訓，未來將持續強化雙方人道救援合作機會，甚至爭取雙方高階官員更密切互訪的可能。

酈英傑籲台灣增加國防預算

酈英傑也呼籲我國增加國防預算，並期待軍購持續成長以因應威脅。他說，雙方安全關係涵蓋的領域，其實遠比軍售多，尤其美方認為，台灣是美國實現其「自由開放印太願景」的夥伴，美台軍隊有著頻繁且實質的專業交流，以及協力合作提升人道援助和救災能力。

對於酈英傑所言，我軍方人士指出，現階段雙方的軍事交流，除軍售以外，另有「訓練觀摩」、「人員互訪」等類型。該人士說，我國軍方也會小批次、小部隊派員赴美受訓，包括我國赴美受訓的F-16戰機飛行員。而我國過去曾派員見習海上醫療，未來也會持續爭取更積極的人道救援合作機會。

至於人員互訪部分，知情人士表示，我方高階將官每年皆會有赴美機會；相較之下，美方鮮少派高階軍官來台，像是漢光演習，美方皆由退役上將率團來台觀摩，這一部分仍有待突破。

蔡促美方速完成F-16V出售案

針對軍售部分，我方在今年二月向美國提出採購六十六架F-16V戰機的發價書需求信函，正等待美方回覆。對此，總統蔡英文昨參訪「台北國際航太暨國防工業展」，特地到生產F-16戰機的美商洛馬攤位並體驗模擬器。總統說，希望美國政府完成相關程序時，能儘速回覆決定，期盼我國空防能力能持續改善。

蔡英文並說，她上任後積極推動航太、國防產業並結合發展，我國航太產業產值已在二○一六年突破一千億元大關，去年則達一二○○億元，且因外商持續加碼訂單，光出口產值就已成長六十％。而國內航太軍事的供應商已超過一百家，也已和許多國外夥伴建立關係。

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