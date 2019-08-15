前駐德處長性騷申誡 外交部：處分符比例原則

2019-08-15

〔記者呂伊萱／台北報導〕前駐漢堡辦事處處長沈文強因性騷擾女部屬懲處申誡，外界質疑外交部薄懲輕放。外交部昨說明，調查結果經雙方當事人確認，為不當文字訊息與電話騷擾，無不當肢體接觸，懲處結果是經申評會與考績會依比例原則決議的審慎決定，強調並無媒體所指「官官相護、輕輕放下」的情形。

沈文強因為性騷擾事件去年被檢舉，外交部懲處一支申誡，並從德國調回外交部國傳司。

該案近日因外交部回應舉報信函曝光，沈文強的叔叔是現任經濟部長沈榮津，此案僅記一支申誡，被認為是「官官相護、輕輕放下」，引發不滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法