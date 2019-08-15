廢土案二審823宣判／辭苗縣長妻拚補選？ 徐耀昌︰假議題

2019-08-15

〔記者彭健禮、張勳騰／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣長徐耀昌在頭份鎮長任內涉及的廢土案，二審將於八月廿三日宣判，至少有兩家媒體接獲爆料，指徐耀昌於這兩天會辭職，換他的妻子蔡麗卿參加縣長補選，否則一旦解職反而不能補選。對此，徐耀昌昨天接受本報專訪，駁斥這是假議題，「假設性的，有心人真的是無聊透頂！」

徐耀昌說，現在的貪瀆案，大概有百分之七十到八十是無法定案的，因為這個部分牽扯到許多法律層面，不是說了就算。所以說在這個百分之七十到八十沒有辦法定讞的部分，他不便置喙。

徐耀昌表示，就算他八月廿三日被判有事的話，了不起也叫做「停職」、而非解職，這個可能是有心人士故意去誤導、搬弄是非，「這是很不智的，對於苗栗是一個傷害。」

對於二審宣判，徐耀昌指出，「我有信心」，他清廉從政，律師也向法官闡述得非常清楚，相信法官會以最明智的判斷，「還我、還苗栗一個公道。」

縣選委會︰判刑就停職

徐耀昌於一九九八年頭份鎮長任內，被控與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，共圖利業者一千二百九十一萬多元；台北地院歷經十二年審理，於二○一三年依貪污治罪條例的圖利罪判徐耀昌九年徒刑、褫奪公權六年。全案進入二審，高等法院將於八月廿三日宣判。

苗栗縣選委會表示，依地方制度法第七十八條規定，縣、市長若犯貪污治罪條例之圖利罪，經二審判處有期徒刑以上之刑者，就須停職；換句話說，高等法院若判徐耀昌有罪，徐將停職，另依地方制度法第八十二條規定，職務由副縣長代理。

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