酈英傑：台面臨瓦解民主的威脅

2019-08-15

〔記者呂伊萱、周敏鴻／綜合報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨表示，台灣正面臨各種意在瓦解台灣民主的傳統或新興威脅，這些不僅對台灣、也對和平安全區域秩序造成威脅。他強調，美國對「台灣關係法」所載義務的承諾始終堅若磐石，強化夥伴關係正是AIT每天努力的方向，這些是為了確保台灣能夠保持安全、自信、免於脅迫，並能以自己的條件，與中國進行和平並富有成效的互動。

台灣關係法對台承諾 堅若磐石

酈英傑昨出席「AIT@40美台關係展」桃園巡迴站的開幕典禮，同時發表年度四大政策演說中的第三場演講，主題扣合AIT本月活動主題「安全合作月」，談論美台安全合作關係的歷史與未來願景。

酈英傑首先回顧「台灣關係法」立法過程，就是聚焦在「如何確保台灣前途能以和平方式決定」；美國歷來七屆政府維持定期對台軍售的政策，「我們每天與台灣當局的合作都在聚焦確保台灣能尋求適當能力抵抗脅迫」。在軍售方面，自二○○八年來，美國各屆政府已通知國會總額達二百四十多億美元的對台軍售，單是本屆政府，迄今就已向國會通知總額達四十四億美元的對台軍售。

酈英傑肯定台灣的這些投資，也讚揚逐年增加國防預算做法，「期待台灣軍購數字持續成長，以與台灣面對的威脅旗鼓相當」。

中對台武嚇 也威脅區域安全

酈英傑指出，除了傳統軍事威脅外，台灣正面臨各種新興威脅，包括嚴厲措辭、軍事越界及軍機繞台持續增加，攻擊性不實訊息及網路攻擊的興起，「這一切的目的都在瓦解台灣的民主」。酈英傑再次強調，這樣的壓力、顛覆和恫嚇代表的不僅是對台灣的威脅，也是對和平安全區域秩序的一大威脅。

酈英傑也暗嗆中國說，當一方公然藐視國際規範，而另一方卻在致力成為負責任的利害關係者，「這就是為何台灣是美國印太願景中耀眼突出的一環」。酈英傑表示，國務院已清楚表明深化印太安全合作，國防部印太戰略報告更明確指出台灣是「美國可靠、有能力及天生的夥伴」。他也當場宣布「印太安全事務領袖參訪計畫」起跑。

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