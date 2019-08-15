麻將風波》韓控：國家機器在監視我 政院：勿亂指控轉移焦點

2019-08-15

〔記者王榮祥、鄭旭凱、李欣芳／綜合報導〕針對峇里島麻將照曝光，韓國瑜競選總部強調，這並非涉及賭博與金錢的麻將；韓國瑜夫人李佳芬表示，過年期間和親人團聚打家庭麻將，這只是單純的家族、朋友聯誼，好像凡事遇上選舉就變調了；韓國瑜則認為，感覺國家機器在監視他！

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）回應說：「不知道韓市長在說什麼，我們沒有興趣評論韓市長的私生活，也請韓市長勿胡亂指控政府以轉移焦點！」

對於被爆料過年期間在峇里島打麻將，韓國瑜幕僚指出，市長只是過年期間與家人、親友同樂，不玩錢、也不是在高雄打的麻將。

韓國瑜競選總部執行長林國正則提醒高市議員林智鴻不必看到黑影就開槍。林表示，台灣人正常不會把跟家人親友間、純屬娛樂的行為當成賭博，然而議員卻意指這場「家庭同樂活動」為賭博行為，根本就是大驚小怪的烏龍爆料。

林國正直言，過年期間親友間打衛生麻將是社會常有的事，這有別於與外人涉及賭博、金錢往來的麻將，有一點基本常識和正常邏輯的人，都應該很清楚這兩者的不同，相信林議員了解兩種麻將之間的差異，麻煩林代向爆料民眾解釋，也請議員多關心韓市長在市政上的努力。

李佳芬：年節的家庭聯誼

李佳芬則指出，那天一起打麻將的都是家人和好朋友，除了立委許淑華及其男友，韓天、韓冰等子女也都在場，一開始就是小孩子不太會打、好奇，而飯店禁止在室內打麻將，大家就在戶外酒吧燈光下打麻將，因為暗得很，看不太清楚，也沒有打太久，就是年節的家庭聯誼麻將，在台灣再平常不過了，何況是度假？這是家族和朋友的一種情感交流方式，不要一扯上選舉就變了樣，真的很奇怪。

韓國瑜回應媒體時則說，當時燈光很暗，大家坐一下子就離開了，記得當時旁邊有人一直在拍照，他心想是台灣去旅遊的人，就沒有太注意，重點是拍的人把照片留到現在？不得不合理猜測、是不是自己選上市長後一直被監視？是不是有人用國家機器在監視他？

韓重申，當市長以來沒有喝醉酒、沒有打麻將，議員爆料照片所拍的，是他和家人在海外度假，他不在高雄、也不是打賭博麻將，只是孩子覺得好玩，坐下來摸摸麻將。

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