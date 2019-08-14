花蓮賑災款疑中國轉贈 北檢追查

2019-08-14

〔記者錢利忠／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂官司纏身，除涉犯政治獻金法等多罪被台北地檢署起訴，據悉，張安樂另涉及三案，仍由北檢偵辦中，包括統促黨至花蓮賑災發放一千萬元紅包、涉犯政治獻金法，多次率眾陳抗涉違反集會遊行法及統促黨前年聲援「中國新歌聲」，攻擊台大學生一案，北檢正清查有無涉犯組織犯罪防制條例等不法。

去年二月，花蓮發生規模六強震造成多人死傷，同月十七日，張安樂帶領統促黨成員赴花蓮發放上千份紅包，每包有一萬元，共耗資一千萬元；張安樂大手筆賑災引來各界議論，質疑中國政府藉由張安樂旗下統促黨之手，轉贈紅包給災民。

張安樂去年八月赴北檢出庭後表示，檢方的確有針對花蓮賑災一事進行訊問，包括追問資金來源、誰陪他去、錢是誰裝的等諸多問題。張安樂聲稱是他自掏腰包，盼能拋磚引玉，希望中國以後能「直接」救濟災民。他的回應似乎話中有話。

多次參與陳抗活動的張安樂，不滿行政院長蘇貞昌的「掃帚說」，今年二月廿六日率領一百廿多名統促黨成員，抬棺至立法院抗議，當天他失足差點跌進棺材而登上媒體版面，因該活動未提出申請，張安樂等人被依違反集遊法送辦，昨被北檢傳訊到庭。

攻擊台大學生案 查有無涉組織犯罪

另外，台大前年九月出借場地給「中國新歌聲」辦演唱會，引來學生抗議，統促黨成員攻擊學生濺血，張安樂兒子張瑋一審被判拘役四十天，可易科四萬元罰金，北檢則另案追查張安樂及統促黨，有無涉犯組織犯罪防制條例等不法。

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