旅行社當平台 白狼父子犯案一籮筐

2019-08-14

〔記者黃捷／台北報導〕檢調查出「白狼」張安樂、張瑋父子涉嫌以華夏大地旅行社名義做為資金中轉站，收受境外資金在台從事組織犯罪，並捐給中華統一促進黨、從事地下匯兌，整個過程涉及銀行法、政治獻金法、商業會計法、稅捐稽徵法、公司法及使公務員登載不實、偽造文書、業務侵占八項罪名，涉案金額超過七千萬元。

起訴指出，張安樂、李新一、張陳淑媜二○○六年成立統促黨，當時還未申設政治獻金專戶，即收受二○九萬七八○○元個人捐贈，涉違反政治獻金法；張瑋二○一○年十一月辦理華夏公司登記時，向友人借款六百萬元充作資本，登記完成後即歸還，涉嫌驗資不實。

張家人二○一四年三月至二○一六年六月間，陸續侵占華夏資產三三八九萬餘元；華夏另於二○一四、二○一五年間向英屬維京群島商「韜略公司」收取二二四萬二七○○港幣營業收入，折合近八九七萬台幣，該筆錢卻未進公司，而是直接匯入張瑋帳戶，也疑被張家人挪作私用，涉嫌業務侵占。

韜略於二○一三年四月至二○一五年十一月間，陸續匯給華夏共七○四萬一九四○港幣，名義上是「旅行團費」，卻未將每筆進出項如實記載在會計報告中，疑有隱匿情事，涉嫌財報不實。

此外，張安樂未在華夏任職，張瑋夫妻卻以七萬二八○○元薪資替張安樂投保勞健保，並於二○一五至二○一七年度申報支薪一三三萬餘元，替華夏逃漏營所稅廿八萬八三八五元。

張安樂另指示張瑋夫妻自二○一五年迄今，以華夏名義承租十輛小發財車供統促黨調度，花費達四四七萬五四四○元，本應列為「捐贈支出」，但統促黨當時推出的立委候選人，得票數均未達一％，依法不得抵稅，張家人遂改列「租金支出」，再替華夏逃漏四十八萬七八七三元營所稅。

而統促黨幾年來無償使用華夏承租的十輛車，等同獲租金四四七萬餘元的經濟利益，本應列入政治獻金帳冊，張安樂、張陳淑媜及張馥堂卻未如實記入，涉犯偽造文書罪。

檢調另查出張瑋夫妻於二○一五年，替在中國經商的黃姓台商父女匯兌人民幣，共計一五○七萬一○五五台幣，涉違反銀行法。

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