中國軍演搭配輿論操作 國防部智庫：隱真示假、以假亂真

2019-08-14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍上月底、本月初在舟山島、東山島兩地進行軍演，中國官媒「環球時報」更渲染，此可能為中共中央軍委聯合作戰指揮中心組織的跨軍種聯合作戰演習。我國防部智庫「國防安全研究院」最新一期週報研判，中國以軟硬兩手、文攻武嚇策略，以及軍演搭配輿論操作，隱真示假、以假亂真的作為，在未來「只會多、不會少」。

對於中國解放軍軍演，我國國防部日前已定調為例行性軍演。國防部參謀本部情報次長陳國華上月底表示，此次演訓應為中國東部戰區和南部戰區主導。

操弄手段只會多、不會少

國防院先進科技所研究員林柏州在最新一期的國防安全週報撰寫「中國近期東南沿海軍演的輿情觀察」報告指出，中國此次在舟山島、東山島附近海域的演訓，部分中國傳媒、軍事評論家稱可直接封鎖台海南部、將進行「反介入／區域拒止」等，甚至「台灣已發布『教召令』動員全台役男」等，多屬臆測並與事實不符消息，中國官方也未公布參演細節，似乎刻意留給外界解讀空間。

報告指出，共軍演訓範圍未與陸地接壤，可能為火砲、海空軍投彈、火箭軍試射等，但應無兩棲登陸課目。

報告中說，中國「環球時報」承認，中國解放軍每年常態性地在中國東南沿海舉行各類軍演，因此，此事和美國對台軍售、我總統蔡英文過境美國等事件，可能僅為時間巧合。但在中方立場，如能在巧合時間點操作成為對台軍事恫嚇，「何樂而不為」？中國以軟硬兩手、文攻武嚇策略，以及軍演搭配輿論操作，隱真示假、以假亂真的作為，在未來「只會多、不會少」。

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