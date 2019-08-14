黨產會聽證會︰救總為國民黨控制的組織

2019-08-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨召開「中華救助總會案」聽證會揭露，由國民黨總裁蔣中正指示成立的救總，目前在台北、新北擁有六棟大樓房產，歷年接受政府補助經費逾五十一億元，非一般民間救濟團體，是受國民黨控制的對敵鬥爭組織。

目前名下財產逾13億

前身為「中國大陸災胞救濟總會」的救總，目前名下財產逾十三億元，黨產會強調，救總常務理監事過去多由國民黨中央委員擔任，一般理監事須經黨中央同意，救總受黨指揮，肩負空飄氣球、心戰宣傳喊話等政治任務。

出席聽證會的中山大學社會系教授蔡宏政強調，早期國民黨中委會對救總工作有相關指示，由救總承辦的空飄業務經費，請救總協調國防部撥款，但一般民間組織請不動國防部，可見救總在黨國權力底下執行任務。

據黨產會調查，蔣中正曾在中常會指示，救總、婦聯會等所必需經費可研究列正式預算者，仍以列入預算為宜。

國民黨中委會會議紀錄更載明，「電影票附捐救濟款項期限，順將屆滿，可否商請台灣省府續辦理，以裕黨費？提請核議」，最後救總在「娛樂場所強制隨票附勸大陸救濟金」收入，累計實收十五．一億元。

黨產會也查出，救總名下財產有裕民大廈二樓，力麒中正大樓六、十一、十二樓，振興明德大樓、內湖達爾文科技大樓、天母天玉大樓、土城綜合大樓等，另在貢寮有幾間安置難胞的平房。

黨產會委員孫斌質疑，救總過去長年無償佔用立院青島會館，「社會救助法」哪一條規定國產須無償借給救總當辦公室，更離譜的是國家要收回，立院還編預算幫付租金，最後撥款六八九五萬元請救總搬走。

公款購地 轉賣給建商

另，內政部在一九五六年撥二百萬元專款「安置傷殘義胞」，以救總名義購置土城頂新段土地，被救總在二○○四年轉賣給皇翔建設公司；原安置西藏活佛的天母天玉街土地，救總在二○○六年以一．一億餘元賣給力麒建設。

黨產會強調，救總花二．七億多元買下力麒中正大樓，購入房產經費來源分別為香港調景嶺拆遷補償金、出售土城及天母土地價金；北投振興醫院後方明德大樓，則用當年反共義士招待所，在二○○九年改建而成，救總目前靠出租不動產，每年收入四千五百萬元。

救總︰至今都是人民團體

對此，救總理事長張正中說，救總成立至今都是人民團體，不是國民黨附隨組織，早年政府不能出面做的事，就委由救總援助難胞，所以才撥用青島會館使用，後來會館移給立委辦公室，立院有補助租金，後來改成一次編列「租金預算」處理。救總現雖有收租金，相關大樓是租給老人安養中心使用，也用在照顧老人方面需求。

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