當面過招 侯酸拜廟 蔡回有努力做事

2019-08-13

〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕蔡英文總統昨至新北市視察捷運萬大樹林線第二期工程，市長侯友宜酸蔡近日到新北市拜廟，但中央給新北市的資源太少，還揚言「我做我的事情，你拜你的神！」蔡則回應，會盡力讓市政如期、如質執行；拜神是希望神明保佑台灣平安，並利用機會向民眾報告政績。

侯友宜表示，新北市捷運「三環六線」如火如荼展開，萬大樹林線總經費五五五億元，新北市獨力負擔三八○億元，佔整體比率三分之二，中央挹注一七四億元；新北市是六都人均預算最少的城市，卻扛起大台北軌道建設的責任，須仰賴中央滿滿的支持。

侯酸說，總統前天走訪新北市拜廟，但做事情比較重要，人要拜神，也要做事情，「我做我的事情，你拜你的神」。

侯︰總統拚選舉 我絕對不陪

侯表示，市政建設涉及中央權責，他希望中央多給新北一點關愛的眼神，但自從他上任以來，從沒聽過中央講「侯友宜你要做什麼，我挺你！」侯並嗆說，「總統你以後來拚選舉時，我絕對不陪你，但是你來拚建設時，我絕對陪你」。

蔡英文回應，萬大線二期工程過去礙於財務問題無法解決，政府運用前瞻計畫預算支應工程經費，雖然中央僅補助三分之一，但各單位努力協調，目前一期進度達四十一％，二期展開細部設計，完工後可紓解中和、永和及土城交通壅塞，雙北捷運路網更完整便捷。

蔡英文並肯定侯友宜，推動捷運過程納入都市更新規劃，她曾參選新北市長，現在也是新北市民，期待市長為市民多做一些事情；而做為總統，她會盡其所能幫助市長，讓市政如期、如質執行。她強調，中央想要照顧民眾的心不分區域，尤其注重北部都會區的交通建設，「我們確實有在做事，而且很努力地做事」。

蔡︰拜神求平安 也報告政績

蔡英文也說，拜神是希望神明保佑台灣平安，而宮廟是民眾聚集場所，她也利用機會向民眾報告政績。市長有沒有陪同拜廟不重要，重要的是為市民努力做事情。

媒體訪問侯友宜，若國民黨總統參選人韓國瑜來拜廟會不會陪同？侯以市政建設做擋箭牌說，「現在非常在意市政建設有沒有做好」，為市政建設好的，都會全力以赴。

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