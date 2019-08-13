蔡︰跟賴溝通沒問題 一定團結

2019-08-13

李退之︰賴在大選當然會幫忙

〔記者賴筱桐、楊淳卉／綜合報導〕前行政院長賴清德前天與前總統陳水扁見面，卻遲遲未與蔡英文總統會面，蔡、賴互動引發揣測。蔡英文總統昨受訪表示，她與賴清德之間的溝通沒有問題，民進黨一定會團結；至於「蔡賴配」是否成形？蔡英文沒有正面回應。

賴清德初選時期發言人李退之昨受訪表示，賴清德在初選後就強調，尊重民主初選結果，也會支持黨所推出的候選人，賴在大選當然會幫忙，更不會脫黨參選。

蔡英文昨天視察捷運萬大線第二期工程，被問到與賴清德的互動時表示，她跟賴之間的聯絡沒有問題，無論有沒有正式見面，兩人的溝通都沒有問題，民進黨所有黨員與領導階層人員，都深刻體認到團結非常重要，民進黨一定會團結。

李退之指出，賴清德和黨內溝通管道都很暢通，希望大家把大選狀況談好，各就各位發揮最大戰力，待都安排好了，再一併對外說明。因此，現階段不必要有太片面的消息，全面談好後，未來對話會有比較好的基礎。

李退之表示，賴院長感謝全國支持者陪他走完黨內總統初選程序，這個難得的民主成果，他非常珍惜。初選結束後，賴也在台南報告過，尊重民主初選結果，也會支持黨所推出的候選人，不會有「脫黨參選」的問題。

李退之說，賴清德十一日與前總統陳水扁見面，純粹是老朋友會面，在場還有很多其他的朋友。李說，過去民進黨從初選及大選整合，就像一個棒球隊，大家都會有最適當的位置，賴在初選後就強調，尊重民主初選結果，也會支持黨所推出的候選人，因此，賴在大選當然會幫忙。

羅文嘉︰賴會跟我們站一起

對於蔡、賴在黨內初選後遲未見面，民進黨秘書長羅文嘉表示，根據他們的瞭解，賴對參與和協助民進黨在未來半年台灣關鍵性選戰，「他會跟我們站在一起，這點大家要對賴院長有信心」，見面是技術問題。

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