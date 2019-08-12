立委︰募兵制造成後備兵力短缺

2019-08-12

〔記者謝君臨／台北報導〕審計部調查發現，有逾千名卅餘歲出境役男未返國服役，可能衍生兵役公平性問題，對此，朝野立委昨天認為，服兵役是屆齡役男應盡的義務，確實不應該透過「技術性手段」逃避，有立委認為，目前我國已實施全募兵制，應思考以服役方式，將他們延攬回來貢獻所長；也有立委認為，制度本身已是一種懲罰，募兵制造成的後備兵力逐年短缺，才是現階段的問題。

國民黨立委呂玉玲表示，針對尚未服役即出境的男子，返國服役是他們應盡的義務，由於目前我國已實施全募兵制，是否能先了解他們未返國的原因，給他們解釋的機會，不要讓他們對國家的義務、制度有所害怕，認為阻擋其前途，應研議配套措施，以服役的方式延攬他們回國貢獻所長，這才是最重要的。

出國避兵役者 以服役方式延攬回台

民進黨立委趙天麟指出，很多人透過出國的方式躲避兵役，確實不公平，但這可能是一個長久以來的現象，現在如果要修法，會遇到一些困難；首先，現在已是全募兵制，因此可能有落日條款的狀況，為此動用到修法，恐怕很難凝聚共識，其實要思考的是，這部分是否與恢復某種程度的徵兵制一起來考慮。

趙天麟說，全募兵制對於台灣這種危機社會與國家，正當性是很有問題的，如果願意恢復部分的徵兵制（現行徵兵制是僅服四個月軍事訓練役），連同這種不公平的躲避服役狀況一起來討論，這樣會比較有實益，比如說延長一點年限，或改變年限限制等，讓役男沒辦法逃避兵役，這樣比較有修法上的效益。

民進黨立委王定宇認為，一個人逃避兵役到三十六歲以後才能回國，也是要付出代價，制度本身就是一種處罰，不管徵募兵，到了年限之後要免役或除役，這個倒沒有必要修改，現狀的制度是還可以。

王定宇表示，現在的制度叫「徵募並行」，服役年紀到的台灣男性還是要去受訓四個月，不過義務役的戰力與後備戰力等於是往下走，以往後備兵力有兩百五十萬人，未來勢必衰退，國防部曾評估，我們國土保衛的戰力，至少須儲備到百萬人左右，目前後備兵力雖還可維持住，但未來怎麼填補，才是一個問題。

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