本週熱點》台北國防工業展 15日登場

2019-08-12

8月13日／行政院黨產會針對「社團法人中華救助總會是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」舉行聽證。爭點包括中華救助總會是否為國民黨實質控制其人事、財務或業務經營之組織？是否非以相當對價轉讓而脫離國民黨之實質控制？

8月14日／美國在台協會（AIT）將8月定為回顧美台關係40年的「安全合作月」，將舉辦系列活動，凸顯美台之間遠超過軍售範疇的廣泛安全合作關係。AIT處長酈英傑當天將發表大型政策演說，主題亦是增進美台安全合作，是年度「四個增進」四大政策演說中的第三場演講。

8月15日／台北國防工業展將從15日至17日於台北世貿中心展覽一館登場，搭載81公厘車裝迫砲的「八輪甲車M2樣車」，以及多款新型無人飛行載具將亮相，藉此展現我國軍備研製成果。

8月17日／香港教育人員專業協會（教協）發起教師大遊行，回應最近有政治人物及建制派媒體向學校施壓，要求校方辭退發表抨擊反送中及警方濫權言論的教師，期望遊行能團結教師力抗白色恐怖。

8月18日／香港反送中抗爭人士預定在新界舉行「荃葵青」遊行，路線將跨越荃灣、葵涌、青衣三地。青衣是新界離島，介於新界陸地與香港機場所在的大嶼山之間，但相關活動仍未獲得香港警方核發「不反對通知書」。

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