備戰2020 民進黨人事調整》白色恐怖受難者女兒魏筠 接客家部主任

2019-08-12

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨備戰二○二○選戰，民進黨秘書長羅文嘉近日進行黨部人事調整。原青年部主任顏若芳於上週四離職，遺缺將由原社團部主任吳濬彥接任，並由前宜蘭縣議員、現網路部專員薛呈懿接任青年部副主任。吳、薛並將同時兼任民進黨發言人職務。曾投入去年桃園市議員選戰、白色恐怖受難者魏廷朝的女兒魏筠則接任客家部主任。

魏筠去年獲民進黨提名參選桃園市龍潭區議員失利，她曾任板橋地方法院檢察署書記官、新竹地方法院檢察署書記官、桃園市非營利組織發展中心主任。

至於兼任民進黨發言人的原客家部主任周江杰，則將轉任黨新聞部主任。由於民進黨先前勸進的前客家部主任鄭朝方已表達無意願參選立委，民進黨目前也規劃，由周江杰參選新竹縣第二選區（南區、竹東）立委。

顏若芳的去職，引發黨內諸多議論。民進黨主席卓榮泰今年一月接任黨主席後，找了去年未能連任台北市議員的顏若芳出任青年部主任、李慶峰擔任組織部主任，另外還力邀曾任台中市政府顧問的郭昆文擔任黨副秘書長。

卓後來敦請羅文嘉接任民進黨秘書長後，主導黨部組織扁平化，除了找來過去曾協助選戰的助理到中央黨部任職，也延攬包括吳濬彥、薛呈懿等人。

不過，顏和羅的共事並不順暢，在業務上屢與羅的意見相左，黨內時有耳聞。在林飛帆加入民進黨接任徐佳青遺留的副秘書長遺缺後，情況更加白熱化，壓縮顏發揮的空間。黨內人士說，羅本來希望顏能轉任發言人，但最終顏選擇離開，恐怕有其他難言之隱，更非當初找她進來的卓榮泰所樂見。

備戰2020 民進黨人事調整

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