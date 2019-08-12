競選團隊漸到位 韓將提完整兩岸論述

2019-08-12

〔記者林良昇、張協昇／綜合報導〕兩岸議題成為總統大選的必考題，高雄市長韓國瑜曾進入中聯辦，在首度回應香港反送中議題時凸槌答「我不知道」，慘遭砲轟，國民黨立委期待韓國瑜能表現更好，在競選團隊逐漸到位下，國民黨立委認為會好轉，兩岸論述也不會脫離國民黨主流論述太遠。

韓：兩岸和平交流 才能發大財

韓國瑜昨前往南投參訪，重申兩岸應和平交流往來，台灣才能發大財。他表示，台灣東西賣出去要加稅逾十％，但台灣主要競爭對手韓國，因與英國等國家簽訂自由貿易協定，今年十一月生效後，七十％貨物關稅優惠，台灣只有不到十％貨物有優惠，如今陸客自由行又放掉，人進不來、貨出不去，如何發展經濟？

對於韓國瑜強攻兩岸議題，國民黨立委曾銘宗昨表示，從中共總書記習近平在今年一月二日發表談話到現在，民進黨一路下來就是主打「統獨爭議」，國民黨在兩岸論述上必須堅持「反對一國兩制」，堅持「九二共識，一中各表」，保有台灣的主權與民主，相信韓國瑜會和學者討論，提出完整兩岸論述，相信大方向應該不會與國民黨差太多。

國民黨立委林奕華認為，兩岸一定是大選重要議題，國民黨一向以台灣為優先，希望兩岸和平，讓台灣走出去，更有國際空間，重點還是論述部分要講很清楚，不能只靠韓國瑜一個人，中央黨部有很大責任，要在事實上講清楚。林奕華也認為，在兩岸論述、反應上，韓國瑜需要加強，畢竟韓週一到週五要忙市政，週六、週日談國政，沒辦法時時刻刻做反應，現在韓已有發言人，可以比較即時對一些議題做反應，相信未來會更好。

國民黨立委陳學聖表示，兩岸議題絕對影響這次大選，民進黨也不會放棄「撿這把槍」，但與突發的「周子瑜事件」不同，近期的事件比較屬於基本面問題，未來還有五個多月的論述空間，韓國瑜會有完整的兩岸論述。

陳學聖說，韓國瑜自己也知道兩岸議題的重要性，網羅很多前總統馬英九時代負責兩岸的官員在團隊中獻策，基本上韓的兩岸政策不會有太大變動，不會擦槍走火，也不會有「跳tone」的情況出現。

關於韓國瑜的兩岸論述，被指為韓國瑜國政顧問團成員、淡江大學兩岸研究中心主任張五岳昨受訪表示，韓陣營有兩岸小組的負責人，目前還沒有運作，他沒有扮演角色，不能代表發言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法