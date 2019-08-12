兩岸議題》捍衛民主自由 蔡也攻韓爭議言行

2019-08-12

〔記者楊淳卉、陳心瑜、賴筱桐、沈佩瑤／綜合報導〕蔡英文總統近日多次祭出民主、主權論述，她昨在新北市參拜宮廟時強調，「只要有我在，大家不用擔心台灣變成第二個香港。」黨政人士表示，台灣與中國的關係，必然會是這場選戰重要的議題。包括國民黨總統參選人韓國瑜，以及尚未決定是否參選總統的鴻海創辦人郭台銘，註定他們要分食同一塊選票。

蔡：有我在 不用擔心變第二個香港

蔡英文昨在新北市說，她一定守住台灣的主權，守住台灣民主自由的生活方式，選一個可以顧好的蔡英文，會世世代代更好，盼民眾再給她四年，「台灣會很不一樣！」獲得民眾熱情回應。

黨政人士指出，過去提出「中國威脅論」，許多警覺度不夠高的選民會以為這是遠在天邊的事，但如今香港是大家可見血淋淋的例子，告訴大家「這不是不會發生，而是就在發生」。

黨政人士說，站在民進黨的角度，總統大選和去年的地方選舉不同，除了連任政績呈現，台灣定位和台灣安全的保障是非常重要且實在的議題。尤其大家看到香港最近的情況，台灣與中國的關係，必然會是這場選戰重要的議題，尤其總統職權是在國防、外交和國安上。

黨政人士表示，國民黨政治人物很喜歡把台灣與中國關係定義成「兩岸交流的問題」，但這事實上是國家安全和區域穩定的議題。從國民黨的說法，只會得到在兩岸關係上軟弱、傾斜的答案，顯然對台灣的安全、經濟及長期國際地位不利，變成「一個附著於中國的台灣」。

他並指出，韓國瑜走進中聯辦為「一國兩制」背書，這是沒辦法否認的事實。韓處理國安、外交議題的能力，顯然也受質疑，包括韓的幾次出訪，整體而言都是失敗的，這也讓人懷疑他能否處理好兩岸及外交問題。

黨內：郭千億身家在中國 變負資產

該人士說，至於郭台銘未來若參選總統，郭最大的挑戰，就是外界會質疑他的千億身家在中國。雖然郭常常強調他可以見美國總統、見中國國家主席習近平，但那是郭因商人身分左右逢源，當郭轉當政治人物時，就會變成他的負資產，郭的商業利益與政治羈絆之深，反過來就會變成「肉票總統」。

黨政人士表示，蔡英文雖然每天被獨派批評兩岸路線軟弱，但可以看到，蔡的路線穩健，不躁進也絕不退縮。相對於藍、白陣營的立場，更可以看出蔡是唯一的台灣立場，美國支持蔡的態度，也是她兩岸路線穩健而不退縮的證明。

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