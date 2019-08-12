蔡自豪政府會做事 拚經濟有成績

2019-08-12

〔記者沈佩瑤、陳心瑜、賴筱桐／綜合報導〕總統蔡英文昨天到雙北參拜多座宮廟，在台北市北投區三王宮參拜時，周邊恰巧是台北市政府近年推動的北投士林科技園區，蔡強調，該科學園區雖然是北市府推動，但中央勢必會投入資源，一定要成功，「大家放心，我繼續當總統，這沒有問題」；這番發言，頗有向台北市長柯文哲喊話意味。

向柯喊話？ 中央力挺士北科開發

蔡英文昨天上午到台北市北投區關渡宮、三王宮等宮廟參拜。對於「士北科」發展，蔡英文致詞表示，這是北部最重要、也可能是最後一個科學園區，雖然是台北市政府開發，但是將來中央各部會一定投入資源，讓科學園區開發可以成功，「大家放心，吳思瑤繼續當立委、我繼續當總統，這沒有問題。」

蔡英文形容現在執政是「一層、一層蓋房子，將來會蓋出一棟非常漂亮的房子」，盼大家再給蔡英文四年。陪同參拜的還包含前內政部長余政憲、國策顧問黃承國、立委吳思瑤、邱泰源和市議員鍾佩玲等人，陪同蔡英文赴各寺廟參拜。

蔡英文總統昨天也到新北市蘆洲湧蓮寺、板橋慈惠宮等宮廟參拜，在致詞時大打經濟牌。她指出，當總統三年多來，她勇敢做出改革，雖然過程中有得罪一些人，但台灣社會一定要改變，她除了推台灣有史以來最大的減稅，更推動長照2.0、兩歲到四歲的育兒津貼、準公共化托育政策，讓人民很有感。

她強調，今年第二季我國經濟成長率躍升亞洲四小龍之首，並細數這幾年來的政績。她表示，經濟成長，稅收有增加，所以今年才能跟民眾分享，施行有史以來最大的減稅。而今年一月到現在，已有五千億元的投資回來台灣，創造四萬人的就業機會，讓年輕人有更多的機會。蔡英文還提到，她積極推動老人長照，國民黨說老人照顧要收長照費，但她沒收長照費及長照保險費，而是籌措經費來照顧長者，讓照顧據點增加很多，未來也會增加更多，功能會越來越強。

「有人問會不會債留子孫？」蔡英文說，事實上前兩年政府預算執行結果，都還有剩餘、沒有多舉債，強調「這個政府會做事、會拚經濟」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法