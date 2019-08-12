2019-08-12

記者鄒景雯／特稿

所謂「知彼知己，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼、不知己，每戰必殆」，不只是兵家之說，可以適用於任何行業的競爭關係，在現代社會，凸顯的是戰情的重要性。

對於台灣未來可以預見的政治發展來說，二○二○年五月二十日之後的四年，究竟由民進黨繼續執政，或是由國民黨提前輪替，是一個最基本的問題。要解答這個問題，理當試圖了解攻擊方的國民黨提名人韓國瑜想要怎麼贏，而後即能判斷國民黨人還有沒有九月脫黨的空間，以及現任總統蔡英文面對的處境是否對其構成挑戰。至於若要探索韓國瑜的牌路，不能逕以這人是「草包」、斷無當選可能，一筆帶過；若要做成這個結論，也必得先經過知己知彼的確認盤點才對。畢竟去年十一月，沒幾個人相信韓國瑜可以擊敗準備十多年的陳其邁，現在的客觀環境是否已經改變，當然要小心求證。

從表象上看，韓國瑜看似內憂外患，藍營有郭王是否出走與柯結盟的隱憂，與綠軍對陣又有是否具備政策辯論的能力，不過，鮮有人發現韓陣營的三角佈局已經初步架構；韓選總統，黨與國會交給吳敦義定奪，大致眾所周知，在這兩角之外，還有第三個角，更是關鍵，其實是朱立倫。朱立倫在傳統國民黨菁英拔擢體系裡，是「知識藍」不會排斥的對象，由於票源與郭台銘重疊，因而在初選遭到邊緣化，但是在韓郭俱為「非典」人物的抗衡中，「正常倫」如今成為補充韓實力的砝碼角色，他已是將來韓國瑜競選總部總幹事的目標人選。

總幹事在選舉時總綰輔選，若能完成勝選，朱立倫無疑將成為未來行政院長的優先對象，此一安排至少有兩個作用，一是與立法院的吳敦義或吳系代理人，達成權力的平衡，同時鞏固韓的上位領導；二是以韓國瑜只想當國家元首的興趣，很需要找個有經驗的來任閣揆、負責政府治理，曾有過副閣揆歷練的朱立倫符合這個條件，而這個「默契」，遠比副手搭檔，更能讓朱立倫有足夠的動機賣力合作。這個模式，其實在高雄市已經「先走一步」，這半年來，大家不是看到韓市長全國趴趴走，市政一律找副市長李四川承擔，可以想像一二。

從以上這個韓式三角架構延伸，找誰當備位性質的副總統提名人，便以形象上的互補與包裝作用，為主要考慮，則如前行政院長張善政之類者，順勢也幾乎呼之欲出，剩下的是當事人的意願問題。

政壇推測「郭王柯」的合作與否，將在未來一、二週內水落石出，韓國瑜的先行備戰與強弱良窳，兩者間當然會相互牽動，有此可見，韓國瑜無意投降，而他的三角結盟陣容並不離譜，顯示郭台銘除非有更強烈的決心，倘若稍一瞻前顧後，這腕力較量未必能佔便宜。

等到國民黨打完了，接著就要看蔡英文團隊裡有哪些人？擺出的又是什麼陣式？這題，就留待後續雲開月明。

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