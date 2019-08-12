韓：有信心王郭會待在黨內

2019-08-12

〔記者劉濱銓、林良昇、邱書昱、陳賢義／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，昨到南投跑遍七大宮廟，外界關心鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲會面恐衝擊選情；韓國瑜回應，王、郭都是國民黨重要黨員，也是重要標竿，有信心他們會堅持待在國民黨。韓說，三人會面，他都會祝福，不會唱衰，重點是要把理念告訴民眾，是否能獲得認同。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡以英國作家莎士比亞說過的「凡是經過考驗的朋友，都應該把他們緊緊地團結在你的周圍」做為回應。

何庭歡強調，國民黨總統黨內初選，它就是一個考驗，「每位經歷初選的朋友，都有責任、義務要讓國民黨走在一條團結道路上。」至於「郭、王、柯」的三方會談，她認為，這三位都是政界、商界的要角，她都表示尊重，韓也會持續與郭聯繫，希望一聚，暢談郭內心對國家未來的藍圖。

前總統馬英九昨前往台東縣達仁鄉參訪，被問到是否已挺身聯繫郭台銘？馬英九強調為了促進國民黨的團結，他會盡力，應該可做到，但目前尚未聯繫上。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，黨主席吳敦義仍持續在協助整合，柯文哲的行為就是「放話」，國民黨尊重黨員個人行為，但不論是王金平或郭台銘，他們對於國民黨都非常忠誠，基於他們對於國民黨的愛護和維護中華民國的立場，不認為兩位會脫黨。

接新北競總主委？ 侯：以市政為主

此外，國民黨中央已經計畫，要求執政的藍營縣市長出任韓國瑜競選總部主委，各縣市黨部主委擔任總幹事，而非藍營執政的縣市則由議長擔任主委，預計八月底、九月初到位，但新北市長侯友宜始終對於是否接新北市競選總部主委一職絕口不提。

侯友宜昨天被問到此事，他僅說，市民是往前走的力量，現階段先以市政為主。媒體追問，黨中央是否有人接洽？侯仍說，一切以市民所需為重要的工作導向，並和在地議員拚市民想要的建設，結合市政府、市議會替市民一點一滴打拚，讓市民知道有努力做事。

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