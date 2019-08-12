柯邀約會面 郭王不排斥

2019-08-12

〔記者王俊忠、卓怡君、林良昇、沈佩瑤／綜合報導〕台北市長、民眾黨主席柯文哲昨到台南參訪，被問到是否要與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平一起會面？柯說，三人都是大忙人，會請三方幕僚去安排會面時間、地點與議題，希望就台灣整體利益與人民最大福祉來談，對目前台灣局勢坐下來談一談、交換意見也是應該的。

對於柯公開邀約，郭台銘辦公室回應，只要是對中華民國好的事情，郭都不會排斥和各方來進行研討；王透過辦公室表示，「我會結合各方力量、整合各方資源，一起為中華民國和台灣人民打拚、奉獻。」

對於柯、郭、王三人會的時間、地點，柯文哲指這不是單方面可以決定的，要看由誰來當主人，由三方幕僚來安排。對於民眾黨主席柯文哲昨提出的「三人會」，民眾黨發言人陳思宇昨沒有承認也沒有否認，僅說「敬請期待 ，一切都在計劃中。」

有綠營人士認為三人結盟可能性低，柯說，三人分別是事業有成、在政壇打滾很久及像他是看透生死的人，對人生的境界，不再是個人考量，不是一般政治人物只是算計如何搶職位，中心思想是台灣整體利益、人民最大福祉，不是傳統的統獨問題。他打比方說：「壞人總不了解好人為何要做好事？」壞人總以為這些人在做資源、權力分配，這很難跟壞人溝通的。

脫黨？郭辦：郭是國民黨最大資助者

郭台銘辦公室昨表示，從四月以來，郭都是懷著一份感恩的心情及回饋的使命來回報給他最愛的國家。會不會留在黨內？郭陣營認為這個問題有點奇怪，過去二十多年來，郭早已是國民黨黨務發展及選舉最大的資助者，他從來就沒有從黨內黨外的思維去衡量與黨之間的感情，這樣的問法是看輕了郭台銘。

對於三方會面，親王人士透露，王金平、郭台銘間要先談妥，問題解決後才有可能找柯文哲談，王、郭、柯的三人會談是未來目標，但前提是王、郭必須先有共識；而王、郭在颱風假期間就有談好這幾天還會再見面。

親王人士：王郭要先談妥 才找柯

這名親王人士認為，柯文哲不會出來選，也不會當副手，只會合作，所以關鍵還是在王、郭兩人。王、郭上次會面就有談好兩人一定會合作，但還沒有談到誰要選、誰要輔選，未來也不只是柯陣營，還會有其他外圍一起聯合起來。

王、郭共同友人、國民黨前立委盧嘉辰說，為了台灣經濟、兩岸的穩定和平及目前國內總統選舉情勢的瞬息萬變等，會面無可厚非。盧也強調，王與郭是關公好兄弟，絕對是誠心誠意，柯文哲能不能符合關公好兄弟的理念，就不得而知了。

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