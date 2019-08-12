不顧那瑪夏豪雨 韓奔南投拚選舉

2019-08-12

〔記者葛祐豪、方志賢、佟振國、張協昇／綜合報導〕利奇馬颱風引進西南氣流影響，高雄山區降下豪雨，高市府昨早緊急宣布，那瑪夏區昨天停班停課，但市長韓國瑜仍依既定行程，在南投跑選舉。對此，市議員林智鴻批韓「拋下高雄市民安全於不顧」，建議他選總統就專心選總統，要當市長就專心當市長，不要累了自己，也苦了市民。市府昨宣布，桃源區、那瑪夏區今天停班停課。

高雄土石流紅色警戒 南投鄉親質疑韓

南投鄉親也無法認同市長將市政、市民拋諸腦後，有南投鄉親在臉書發文質疑，當初韓市長來南投造勢的前提是颱風過後沒有災情，但高雄山區出現災情，身為地方父母官還是要以市政為先，但韓卻拋下市民勤跑個人選舉，實在不恰當。

韓：救災按照SOP程序 副市長坐鎮

韓國瑜則表示，昨天上午才從高雄到南投，之前一直密切注意高雄有無災情，整個高雄市三十八個區大致沒問題；至於那瑪夏豪雨不斷造成災情，包括疏散等一切救災工作都按照SOP程序，由副市長李四川坐鎮指揮，他都有掌握。

高雄市新聞局於昨天上午九點五分緊急宣布，高雄市那瑪夏區因豪雨影響，及土石流達紅色警戒，部分道路封閉通行，有致災之虞，因此那瑪夏區八月十一日（星期日），停止上班及停止上課。

不過，高雄市平地雨量不多，其他各區均無災情，因此市長韓國瑜昨天仍按照假日拚選舉行程，前往南投各廟宇祭拜兼拜票。

議員：指揮官不在 指揮系統就會混亂

民進黨議員林智鴻表示，那瑪夏區下豪雨，有致災之虞，也發布土石流紅色警戒，但韓國瑜昨天依然選擇到南投選總統造勢。

林智鴻批說：「豪雨成災沒有分平日與假日，韓國瑜根本是吃了秤砣鐵了心，要拋下高雄市民安全於不顧，指揮官不在，自然整個指揮系統就會混亂。」

民進黨市議員李柏毅也說，韓國瑜市長週六、日都不在高雄，大家只能祈禱週六、日風調雨順、無災無害。他認為「長痛不如短痛」，與其每個週六日都要擔心高雄的狀況，不如趕快辭掉市長。

李四川：回歸制度 市府：指揮分層負責

高雄市副市長李四川昨被問到市長韓國瑜未坐鎮救災、安定民心，李四川認為應「回歸制度」，「不然往後一下雨或達到狀況，廿二縣市所有市長都坐在那裡，不必分一級、二級、三級開設。」

新聞局解釋說，昨天高雄市緊急應變中心區級一級開設，由區長擔任指揮官，府級三級開設由水利局長擔任指揮官，完全不可能有議員批評「指揮官不在，指揮混亂」的問題。新聞局表示，況且災情應變指揮系統分層負責，既有SOP正常運作，李四川副市長坐鎮指揮調度，市長也二十四小時隨時掌握資訊，議員政治性批評與事實不符。

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