《指控「1450」引出走潮》一週「掉粉」2萬 柯臉書粉絲跌破210萬

2019-08-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲過去一週因為和妻子陳佩琪同批「一四五○」（外界喻為民進黨網軍），臉書專頁「聲量看政治」十日貼出統計資料，顯示柯文哲一週來「掉粉」破兩萬人，拋問「柯市長，雖然你的粉絲還有二一○萬，但是你確定還要嘴賤嗎？」而柯的粉絲團人數截至昨晚十二點左右，已跌到二○九萬三千一百七十二人。

柯︰市政沒受影響

對此，柯文哲昨在台南受訪時回應，表示還是有在做市政，「每個禮拜都有在發布市長室列管事項，市政完全沒有受到影響。」

柯昱安︰正常波動

身兼柯文哲臉書小編的台北市政府副發言人柯昱安昨表示，粉絲人數因為議題波動本來就是正常現象，年初也有一波類似情況，後來也因為不同議題的影響而返回原本水平，不需要刻意做文章。

臉書專頁「聲量看政治」十日貼出統計資料，顯示柯文哲從本月一日至八日就已經減少近萬名粉絲；柯文哲八日遭網友留言批評，對此柯氏夫婦齊聲同批「一四五○」，引起網友不滿，發起「一四五○退讚柯文哲臉書」，光是九日單日就「掉粉」近萬人，也是柯文哲粉絲退讚有史以來最高。

據該粉絲專頁統計資料顯示，截至前天，合計一週來損失逾兩萬粉絲，也讓該小編問道：「雖然你的粉絲還有二一○萬，但是你確定還要嘴賤嗎？」

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