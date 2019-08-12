《台中》立委第五選區民進黨派誰 中執委建議林飛帆

2019-08-12

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第五選區（北屯區、北區）立委選舉對綠營來說是艱困選區，目前尚未提名人選，最近傳出民進黨中執委建議徵召副秘書長林飛帆參選，時代力量立委洪慈庸也徵詢「焦糖哥哥」陳嘉行參選意願，但陳嘉行決定要去考研究所。至於民進黨若推林飛帆參選，市議員曾朝榮表示，他一定全力支持，並協助整合各方勢力。已表態參選的前議員劉國隆則說，不管誰要參選，都應該透過民調產生人選，才能接地氣，並打贏大選。

曾朝榮表支持 劉國隆籲民調產生

曾朝榮是北屯區資深議員，地方不斷勸進他參選立委。曾昨天出席活動時，針對媒體詢問對林飛帆參選的看法，他表示，第五選區選民結構雖「藍大於綠」，但國民黨在台中市執政半年來，讓市民失望，民進黨在這個選區大有可為，林飛帆非常優秀，相信中央會有全盤考量，若到第五選區參選，他一定協助整合各方勢力，全力讓這一席能當選。

曾也透露黨主席卓榮泰曾和他談過參選立委一事，但他認為自己留在基層從事整合工作，應該比較恰當。

早已表態參選的劉國隆則表示，第五選區是艱困選區，他願意承擔責任，不管還有誰要參選，都應該進行公開、公平、透明的民調，而不是徵召，希望透過民調選出接地氣的人選，才能打贏大選。

劉國隆指出，林飛帆是人才，但應該幫忙民進黨打贏總統選舉，而不是在地方派系互相糾結的情況下被「亂塞」，這麼做對人才很可惜。

另外，陳嘉行前晚在臉書表示，洪慈庸問他要不要代表時代力量出戰現任國民黨立委沈智慧，要和小學來拜票的政治人物競選，想到這畫面一直笑，但他應該會報考研究所。

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