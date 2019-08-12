《台中》立委第五選區民進黨派誰 中執委建議林飛帆
列印

2019-08-12

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第五選區（北屯區、北區）立委選舉對綠營來說是艱困選區，目前尚未提名人選，最近傳出民進黨中執委建議徵召副秘書長林飛帆參選，時代力量立委洪慈庸也徵詢「焦糖哥哥」陳嘉行參選意願，但陳嘉行決定要去考研究所。至於民進黨若推林飛帆參選，市議員曾朝榮表示，他一定全力支持，並協助整合各方勢力。已表態參選的前議員劉國隆則說，不管誰要參選，都應該透過民調產生人選，才能接地氣，並打贏大選。

曾朝榮表支持 劉國隆籲民調產生

曾朝榮是北屯區資深議員，地方不斷勸進他參選立委。曾昨天出席活動時，針對媒體詢問對林飛帆參選的看法，他表示，第五選區選民結構雖「藍大於綠」，但國民黨在台中市執政半年來，讓市民失望，民進黨在這個選區大有可為，林飛帆非常優秀，相信中央會有全盤考量，若到第五選區參選，他一定協助整合各方勢力，全力讓這一席能當選。

曾也透露黨主席卓榮泰曾和他談過參選立委一事，但他認為自己留在基層從事整合工作，應該比較恰當。

早已表態參選的劉國隆則表示，第五選區是艱困選區，他願意承擔責任，不管還有誰要參選，都應該進行公開、公平、透明的民調，而不是徵召，希望透過民調選出接地氣的人選，才能打贏大選。

劉國隆指出，林飛帆是人才，但應該幫忙民進黨打贏總統選舉，而不是在地方派系互相糾結的情況下被「亂塞」，這麼做對人才很可惜。

另外，陳嘉行前晚在臉書表示，洪慈庸問他要不要代表時代力量出戰現任國民黨立委沈智慧，要和小學來拜票的政治人物競選，想到這畫面一直笑，但他應該會報考研究所。

  • 已表態參選台中市第五選區立委的前市議員劉國隆則認為應透過民調產生人選。（劉國隆提供）

    已表態參選台中市第五選區立委的前市議員劉國隆則認為應透過民調產生人選。（劉國隆提供）

  • 北屯區資深議員曾朝榮支持林飛帆參選台中市第五選區立委。（記者張菁雅攝）

    北屯區資深議員曾朝榮支持林飛帆參選台中市第五選區立委。（記者張菁雅攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法