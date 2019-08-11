星期專論》 中程核飛彈條約壽終正寢 對台灣是個好消息

2019-08-11

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

美國和蘇聯在冷戰末期的一九八七年簽署「中程核飛彈條約」（INF Treaty），兩國承諾自歐洲撤除射程五百公里至五千五百公里的彈道飛彈。如今，INF條約於二○一九年八月二日壽終正寢，在三個層面對台灣而言是個好消息。

美將出手制衡中朝戰區飛彈亂局

首先，INF條約走入歷史，意謂著美國已不受約束，可以放手整頓與中國和北韓之間權力失衡的局面。當川普總統在二○一九年二月一日宣布決定退出INF條約時，白宮也明確指出，中國擁有「超過一千枚INF條約限定射程的飛彈」。

中國人民解放軍火箭軍（PLARF）擁有東風-21A/C/D和東風-16A/B等中程彈道飛彈（射程一千至三千公里）、東風-26等長程彈道飛彈（射程三千至五千五百公里）陣地，以及可由中國空軍轟-6K轟炸機掛載的空射型長劍-10/20攻陸巡弋飛彈，數量約九百二十枚。然而，一旦加入這些飛彈的再裝填量，總數將達到近一千八百枚，相當於蘇聯起初遵照INF條約所銷毀的飛彈數量。

不僅如此，中國火箭軍還有約一千兩百枚東風-11A和東風-15A/B/C短程彈道飛彈，幾乎全數瞄準台灣。此外，中國火箭軍也即將部署搭載高超音速滑翔載具（HGV）彈頭的新型東風-17飛彈。中國海軍可能也會部署該型飛彈的海射版本。人民解放軍這些中程和長程飛彈，尤其是搭載HGV彈頭的飛彈，將可突破台灣耗費鉅資研發的反彈道飛彈攔截器。

根據美國國防部二○一七年向國會提出的報告，北韓擁有「不到五十枚」射程約三千兩百公里的火星-10或舞水端彈道飛彈，可從北韓任何地點直搗台灣。七月二十三日，北韓國營媒體披露一艘新型傳統動力彈道飛彈潛艦的施工進度，研判可攜帶兩到三枚射程兩千公里的北極星-2飛彈。倘若北韓研發核彈引發南韓、日本和美國的軍事緊張，中國決定攻打台灣的機率也可能相對提高。

為了提升飛彈防禦能力，川普政府正著重發展終端高空防禦系統（THAAD）和陸基神盾系統（Aegis Ashore），以反制對手的中程和長程彈道飛彈；在迎戰短程彈道飛彈方面，目前也正在發展愛國者PAC-3飛彈的後繼版本。為了提升嚇阻能力，美國計畫斥資一百億美元，投入至少七種陸射、海射和空射型高超音速飛彈與武器專案的研發。到了二○二四年，美國陸軍希望部署射程可達六百公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）短程飛彈後繼版本，以及一種射程可達一百四十公里的新式大型火箭砲。

美可能挺台取得長程飛彈嚇阻戰力

美國決定矯正戰區飛彈的失衡局面，為台北提供了第二個可能獲益的機會，即促使美國接受、甚至支持台灣取得長程飛彈嚇阻能力的政策。自從一九九六年（第三次）台灣海峽危機以來，台北已發展並部署若干長程巡弋飛彈和彈道飛彈系統，但美國幾乎沒有提供任何支援，甚至偶爾還加以反對。

台北、東京和首爾應該表達一種共同立場，就是華府退出INF條約，部分原因是為了要建立新的戰區飛彈軍備，捍衛美國的武裝部隊和國家利益，因此華府也應該接納其盟邦和夥伴取得飛彈嚇阻戰力的需求。美國應考慮對南韓、日本和台灣出售某些新型彈道飛彈及高超音速武器，也應該鼓勵與這些友邦共同開發符合其需求的飛彈系統。

對於強化嚇阻能力至關重要的，還包括川普政府決定部署新式戰術性核武器，起手式便是配屬核彈頭的新版潛射BGM-109戰斧巡弋飛彈，以及經由潛射彈道飛彈投射的新式微型核彈頭。二○一二年，俄羅斯退役將領艾辛（Victor Esin）估計，中國人民解放軍擁有超過九百件戰術核武，但美國從一九九三年開始將其戰術核武撤離亞洲的基地，美國海軍戰艦也已不再部署。現在，美國可能需要數百件新式戰術性核武器，才能遏阻俄羅斯和中國的威脅。

台灣可與盟邦合作打造新的嚇阻體制

不過，川普政府已將重建戰區飛彈與戰術核武嚇阻力的決策，與積極遊說北京和莫斯科就一紙新條約展開協商，最終達成洲際和戰區核武器管制體系的作為合而為一。此舉為台灣創造出第三個有利條件—台北可與民主夥伴合作，協助打造新的嚇阻體制，進而經由談判催生新的核穩定體系。

至少短期之內，中國仍將堅持一貫拒絕考慮對其飛彈及核武器加諸任何限制的立場。事實上，中國共產黨中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪，今年二月在德國參加慕尼黑安全會議時，便當場拒絕德國總理梅克爾希望中國參與未來INF條約談判的提議，因為中國的短期戰略目標，例如攻佔台灣、取代美國在亞洲的領導地位，必須以取得戰區核武器的優勢為前提。

亞洲新戰略安全體系 應邀台灣參與創建

要讓中國和俄羅斯加入未來的全球戰略與戰區核武器管制協議，必須採取兩個步驟。第一，民主國家必須建立一定程度的嚇阻能力，讓中俄兩國相信，其核武和飛彈戰力會危害他們的外交政策目標。第二，民主國家必須提出一項共同的長期軍備管制策略。他們必須憑藉實力展開協商，拒絕為了換取中國可能的合作，做出有損其安全的妥協。

做為一個置身前線的民主國家，台灣的安全直接影響整個亞洲的和平與穩定，當然也應該受邀參與創建一個新的戰略安全體系。

（作者費學禮為美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

星期專論 費學禮

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