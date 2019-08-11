台中》林5條「硬」規定 議員批形式作為

2019-08-11

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市觀旅局自即日起在局內推動「有旅貌」運動，讓員工私下議論紛紛；但資深公務員回憶，八年前台中市政府曾要求公務員不能穿拖鞋及短褲上班，也曾經引起軒然大波，後來則不了了之。

對於市府觀旅局推動的公務員倫理計畫，民進黨市議員江肇國諷刺，這「林五條」條條有理，局長果然是大學姊，把局內同仁看成不懂事的學弟妹，特別叮嚀禮貌問候，實在用心良苦；不過，與其頒布教條還不如以身作則，畢竟目前為止，被投訴過沒禮貌的人也只有局長本人。他提醒，局長有空閒做這些，還不如多用點心思在台中購物節、台灣燈會等業務與績效，盡搞這些形式作為，非但禮貌不會提升，台中市觀光也不可能進步。

議員陳淑華也表示，政府機關、學校時不時就會舉辦禮貌運動，林筱淇的做法只是流於表面功夫，難收成效；她觀察，這個計畫顯示出觀旅局內部士氣已經非常低落，員工彼此之間氣氛不佳，否則怎麼需要立辦法要求大家彼此有禮貌、打招呼？她提醒市長盧秀燕，雖然是「媽媽市長」，但恐怕要關注基層員工的士氣，不要一直順著局處首長，可能失了民心。

昨天也有公務員回憶起，大概八年前胡志強前市長時，人事系統曾要求全市公務員上班不能穿拖鞋及短褲，當時是基於希望公務員上班要有基本服裝禮儀，但後來反彈很大，也就不了了之。基層人員表示，連要求服裝儀容都很難了，何況要求到人心？如果長官不能讓員工心悅誠服地打招呼，硬規定一堆辦法，恐怕最後也是無濟於事。

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