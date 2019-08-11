台中》觀旅局明訂禮貌計畫 員工怨打擊士氣

2019-08-11

〔記者張軒哲、唐在馨／台中報導〕台中市府觀光旅遊局最近訂定一項特別的「公務倫理實施計畫」，明訂員工應有的禮貌行為，其中包括：每天見面要互道早安、你好、明天見等；公文發出後不少員工私下互問，「我們是多沒有禮貌？」

對此，觀旅局長林筱淇表示，這是該局人事單位依據考試院公布的相關辦法擬定的，絕對不是認為同仁沒禮貌，而是希望同仁「有所提升」。她並透露，自己也曾因未跟同事打招呼而被投訴，因此才有這個計畫的誕生。

據指出，觀旅局這項公文是八月六日發出並立即實施。公文訂定「公務倫理實施計畫」，主要是為了加強觀旅局員工的公務倫理觀念，提升禮貌及改善員工態度，以建立好禮及敬業的工作環境，除明確規範大家每天要做什麼外，另有要求員工要注意廉潔及公務員形象等。

員工諷 「是小學生還是活在北韓？」

辦法公布後，有員工表示，「我們現在是小學生，還是活在北韓？」基本待人接物禮儀，明文規定大家每天要說「你好、早安、明天見」，難道不會很怪？也有員工說，如果規定接待洽公民眾多少還能理解，現在卻說是要提升員工的禮貌及工作態度，真的很打擊士氣，有人想問，「我們是多沒禮貌？」還有人打趣地說，大家只好每天勤練「拱手、握手、Give Me Five」。

觀旅局長：據公務員服務守則定規則

對此，觀旅局長林筱淇表示，事實上，這是觀旅局的人事單位依據考試院公務人員服務守則相關內容及精神訂定，她一切授權人事單位訂定及公布。

林筱淇說，會訂定這個計畫，其實是因為多次主管會議，都有主管反映部分同仁看到外賓或是其他同仁，態度很冷漠，或是不打招呼，她本來覺得這沒有什麼，沒想到同仁回應，「局長，其實你也被投訴過」，原來是有同仁沒戴識別證，林筱淇未與對方打招呼，而被抱怨。

林筱淇強調 僅內部呼籲不會有罰則

林筱淇表示，因為自己也被「投訴」過，所以才想是否需要真的提醒大家一下，她絕對不希望外界因此誤會觀旅局的同仁「沒禮貌」，她也不知道此公約已透過「公文」頒布了。她也再次強調這只是觀旅局內部呼籲，對同仁沒有罰則也不會獎懲，不過，辦法公布就會繼續推動。

「公務倫理實施計畫」

台中市觀旅局長林筱淇強調觀旅局公佈的倫理守則，是希望從她開始大家都一起注意。

公文

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