國民黨立委布局》洪秀柱爭取空降台南 黨務人士：市黨部已有人選

2019-08-10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱宣布爭取黨徵召參選台南市第六選區立委，面對前黨魁主動請纓，國民黨中央能不買單？黨務人士昨回應「言之過早」，強調台南市黨部已找到願意一戰的在地人選，這才是深耕基層的概念。尤其深綠選區當選機會不大，如果由洪秀柱空降，選後一樣還是沒人在地經營。

洪籲黨內資深戰艱困選區

洪秀柱昨表示，希望其他黨內資深、有資歷、有經驗的人，一起扛挑戰艱困選區的責任，給年輕人做示範，「但重點還是黨要不要徵召我，如果有很好人選，我們也樂觀其成。」

媒體追問，台南市黨部已找到人選，是否還堅持參選？洪秀柱說，她沒有堅持要選，就看黨的態度，如果黨認為徵召誰比較合適，她個人沒有特別（堅持），未來也不必協調，就由黨中央看誰比較合適，就徵召誰。

黨務人士：找在地才能深耕基層

洪秀柱意有所指地說，希望未來的不分區名單儘量把多數席次留給有戰力且有論述能力的年輕人，這些人也許一時間在地方選舉不太容易，但本身擁有好的條件，讓他們先在立法院表現，四年後就可以下來選區域立委，這是黨培養人才的好方式。

黨務人士表示，國民黨參選人要在台南市第六選區當選的機會應該不大，如果洪秀柱空降，選完後當地還是一樣沒有人經營，黨內許多人經常批評國民黨沒有在地經營，因此這次南市第三選區就提名北區里長聯誼會會長、振興里長童小芸，國民黨在第三、第六選區都沒有議員，若沒選上，有了知名度，兩年後就可選議員，這是深耕經營的概念。

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