前嘉市副議長郭明賓賄選 一審被判刑兩年

2019-08-10

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕曾任嘉義市副議長的前市議員郭明賓，被控去年底競選議員連任時，親自或委託他人交付賄款給樁腳賄選，違反公職人員選舉罷免法，郭於偵查時認罪，並在起訴前自行辭去議員一職，也主動繳還競選補助款，嘉義地院昨審理終結，判處郭兩年徒期、褫奪公權七年，郭昨未到庭，其妻到庭聆判後，對於媒體詢問判決結果及是否上訴，僅回「謝謝！」

原為國民黨籍 連任五屆

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，賄選刑事案件三審定讞，尊重地院判決，對郭明賓一審刑度，檢方收到判決後會再研議。

郭明賓原為國民黨籍，連任五屆市議員，去年底尋求議員六連任時，退出國民黨，以無黨籍參選。

共涉三件賄選案 未獲緩刑

郭明賓共涉三件賄選案，大寶鎮社區管委會陳姓主委等五人，均判刑一年七月、緩刑五年、褫奪公權五年，各需向公庫支付十五萬至三十五萬元不等；前朝陽里長董林淑治判刑一年九月、緩刑五年、褫奪公權五年，需向公庫支付五十萬元；邱姓婦人判刑一年十月、緩刑五年、褫奪公權五年，需向公庫支付六十萬元。

委託律師指郭患重病 需調養

郭明賓委託律師向法官請求給予緩刑，指郭因患有重大傷病之重症肌無力，須長期仰賴昂貴藥物、複雜洗血療程及有安心調養的環境，始能控制病情。

但法官審酌後，未給予郭明賓緩刑，認為郭為圖一己當選，不惜以行賄選民的違法手段，謀求政治利益，請大寶鎮社區住戶進行行賄票數估算，或請託熟識的董林淑治或邱姓婦人，要求兩人為其行賄六十票（每票一千元）、一百票（每票一千元），屬計畫性、規模性賄選行為。

判決指出，法院審酌郭明賓犯後態度等量刑，對於罹患重大疾病之受刑人，亦得移送醫院、病監等處所治療，甚或予以保外就醫、移送監護處所施以監護等相關制度。

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