《桃園》鄭文燦訪日會政要 市民卡經驗受青睞

2019-08-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦率團訪日，八日前往日本國會拜會「日台議聯」十三位國會議員，雙方就如何深化台日關係、美中貿易戰對策、台日中關係、教育文化觀光等議題，廣泛交換意見，也有國會議員詢問鄭文燦「市民卡」成功經驗，希望能夠在日本地方振興上參考推廣。

利奇馬颱風來襲，鄭文燦是唯一不在國內坐鎮的直轄市長，網路上出現民眾批評聲音。市府發言人詹賀舜表示，市長出國前已交辦各項防颱工作，也隨時掌握各種狀況，與坐鎮國內並無差異，以停班、停課為例，副市長游建華第一時間就和市長聯繫，市長也指示按照停班、停課的規定辦理。

據悉，鄭文燦等一行人到日本國會，除拜訪「日台議聯」外，也拜會「日華議員懇談會」會長古屋圭司、自民黨幹事長代理林幹雄、自民黨總務會長加藤勝信等政要；另與「公益財團法人日本台灣交流協會」會長大橋光夫、理事長谷崎泰明進行午餐會，晚間與日本前內閣總理大臣野田佳彥、眾議員奧野總一郎餐敘，就台日交流不同層面，包括城市交流等議題交換意見。

鄭文燦表示，八日進行的政要拜會，讓他感受到日本國會議員對台灣的支持，多位國會議員提到，現在是台日深化最佳時刻，雙方更應該以共同默契、共同努力開啟更多的交流合作，創造台日合作的歷史新頁。

鄭文燦等人昨日也參訪由株式會社橫濱八景島經營的東京品川水族館。他表示，前年已參觀過橫濱八景島海島樂園，對日本成熟的經營印象深刻，希望透過參訪學習更多經營經驗，期望明年橫濱八景島位於桃園的水族館順利開幕。

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