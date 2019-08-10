洪秀柱南市選立委 黃偉哲：未來競爭激烈

2019-08-10

〔記者洪瑞琴、王捷／台南報導〕前國民黨主席洪秀柱將戶籍遷到東區，爭取國民黨徵召參選南市第六選區立委選舉，挑戰民進黨現任立委王定宇， 引起政壇話題，國民黨台南市黨部主委謝龍介坦言驚訝又佩服，出任台南市民進黨總統立委競選總部主委的市長黃偉哲說，國民黨若派出「主席級」出征，顯見有企圖心，但王定宇是全國第一高票的立委，未來「刀光劍影」競爭激烈。

謝龍介說，前晚他接到洪秀柱辦公室主任來電跟他說「柱柱姊準備好了」，如果有合適的立委人選也要趕快提報黨中央。他才知道洪秀柱想到南市參選立委，覺得非常佩服。是否影響原徵召規劃，謝龍介則說僧多粥少，各黨都一樣，未正面回應。

王定宇也在臉書PO文說，每次選舉都是艱困選區，期待良性競爭。如果洪秀柱對上王定宇成真，南市政壇預言第六選區將是未來明星級選戰，保證吸睛。

黃偉哲說，明年大選民進黨沒有輸的本錢，一定全力以赴迎戰，努力達成「總統當選，立委全壘打」勝利目標。

黃偉哲說，洪秀柱是資深老練的政治人物，若要以意識形態來凝聚選票，這是她的戰略選擇，予以尊重，可是台灣當前環境，選民已厭倦政治人物太過於標榜尖銳的意識形態對立。

黃偉哲認為，明年大選以「拚主權、拚民生」兩大競選主軸全力以赴。

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