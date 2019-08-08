國安特勤私菸案》華航大開權限 訂購免稅菸無上限

2019-08-08

傳喚資管處副總盧世銘等八主管

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，為釐清免稅品預訂流程及系統建置，前天及昨天合計傳喚華航資管處副總經理盧世銘等八名主管，另向華航及各銀行函調金流等資料。針對「自由民主之旅」，華航提供e-Shopping網站給出訪人士預訂，甚至更新系統提供專屬訂位代號，大開方便之門使菸品銷量暴增，有後台權限者除資管處三人外，另一人即是空品處代組長黃川禎。

據悉，華航免稅品線上作業系統有兩個，一個是二○○三年四月啟用的「免稅品預訂系統」，另一個則是二○○六年六月開通的「免稅品銷售管理系統」。據檢調所取得的華航內部資料，自二○○五年迄今，華航承攬卅次專機任務，售出免稅菸品數量逾千條的次數共九次，空品處負責歷次專機任務期間，從未規範免稅品及菸品銷量上限。

此次專機成員所預訂的免稅菸，由華膳空廚機供中心負責保存，未被運上專機的九千二百多條菸，存放華膳空廚保稅倉庫，空品處若要提領菸品至機邊交貨，應打「領料單」向關務署巡緝科申請並辦理退關程序。

不料，空品處卻要求華膳空廚機供中心在未辦理退關程序下，從華膳保稅倉庫中提領專機預購的免稅品及菸品，違反海關及機坪作業管理規定；而機邊交貨「特權」始於二○一六年馬政府的「久安專案」，在這之前的歷次出訪專機，免稅菸品貨櫃一律運上機並存放於機腹。

空品處要求資管處更新預訂系統

此外，空品處為方便專機人士預訂，今年一月曾向資管處提出需求，請資管處配合更新預訂系統，開放讓專機人員以專屬訂位代號登入系統的權限，三月資管處完成系統更新、四月空品處新增APP專屬訂位代號，讓隨行人員可透過手機登入系統預訂下單。

此次專機的隨行人員中，有兩人是透過黃川禎完成免稅菸品預訂，分別是在押的少校吳宗憲及華航隨機人員黃湘媚，吳宗憲的預訂單為九千二百條菸、黃湘媚則是卅三條；另有同行團員自行以華航提供的訂位代號登入預訂四十一條。

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