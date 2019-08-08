吳批柯：黨名剽竊 違背道義

2019-08-08

「柯積極拉攏郭台銘 我們也在拉攏啊」

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，並積極拉攏在國民黨總統初選中落敗的鴻海創辦人郭台銘及前立法院長王金平合作二○二○年大選，國民黨主席吳敦義昨主持中常會後受訪時，抨擊柯文哲「違背道義」、台灣民眾黨名稱「剽竊人家的」，「要選總統的人，基本的道德跟人格，應該要尊重人家，對不對！」

對於媒體詢問，國民黨與郭台銘的整合是否還有望？吳敦義說，「接不接電話，不是你問，我就隨便講，就是有通，我也不能隨便講，何況有時候接，不一定能接得上呀！」

媒體追問整合是否還有希望？吳說，「當然隨時都有希望，盡最大的努力呀！」

媒體接著詢問對於柯文哲積極拉攏郭台銘一事，吳敦義回應說，「他一直在拉攏，我們也在拉攏啊！拉選票大家努力嘛！我們不可能告訴他不要拉攏呀！」

但吳敦義接著話鋒一轉批評柯文哲說，「他竟然違背道義，人家的後人都不贊成，他剽竊人家的『台灣民眾黨』，這個也不好、不好，要選總統的人，基本的道德跟人格應該要尊重人家，對不對！」

媒體再問是否可能「吳郭會」？吳則不再回答，僅說「謝謝」。

千萬不要忘記 韓是黨提名人

據參與中常會人士指出，吳敦義在常會裁示時，向大家強調，千萬不要忘記韓國瑜是國民黨提名的候選人，全黨要全力協助與輔選，外界攻擊韓國瑜的不實報導，一定要澄清並更正。吳並指出，中央黨部十一樓已確定是韓國瑜的「北部基地」，他並當場交代相關黨務部門，「要充分配合」，「該給什麼設備，就給什麼設備，不要太寒酸。」

由於最近黨內有人質疑吳敦義未盡全力整合，中常委姚江臨、江碩平特別發言肯定吳敦義操持黨務很辛苦；中常委沈慶光也要大家多給吳敦義鼓勵，呼籲黨內團結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法