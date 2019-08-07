潘恒旭酸落跑 陳柏惟回嗆別當韓國瑜打手

2019-08-07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「抗韓戰神」陳柏惟將揮軍台中，迎戰國民黨立委顏寬恒，高雄市觀光局長潘恒旭撿到槍，昨在臉書對陳柏惟開酸，批他「落跑惟一」，陳柏惟則反批潘不要當韓國瑜的打手，網友更反酸潘說「局長你罵到自己老闆了」。

網友笑潘「你罵到自己老闆了」

台灣基進前天宣布推薦陳柏惟進軍台中第二選區參選立委，迎戰尋求連任的國民黨立委顏寬恒。今年卅四歲的陳柏惟，現任台灣基進發言人，在高雄市出生成長，去年參選三民區市議員登記為三號，宣傳口頭禪為3Q（Thank you的諧音），而有「3Q哥」的稱號；因猛批韓國瑜，也被稱為「抗韓戰神」。

對於陳柏惟空降台中，潘恒旭昨在臉書發文狂酸說「是Sorry吧，所以你有什麼資格嘴砲講別人，自己愛選想選要選，就不用一堆冠冕堂皇的理由。」「最看不起這種言行不一，藉口一堆的政客，都二○二○了還不長進，只會玩一中一台牌」。潘批陳「落跑惟一，說什麼愛高雄真Cheap，落選惟一，去台中也選不上，唯一支持顏寬恒讓你變消波塊」。

這番話引來網友反酸「局長你罵到自己老闆了」、「不用說大家都知道你忍你老闆很久了」。

陳柏惟也在臉書回擊說「這是一篇棄暗投明的文章，為以後離開韓國瑜陣營鋪路，看來是大勢已去。」陳表示「選輸搬出高雄，說到做到，韓國瑜做不到」。並揶揄潘「昨天寬寬哥才說他是消波塊精神，你如果發文助攻我選上，你才會變消波塊吧XD」。

陳批潘早晚被韓當成塞子或棄子

陳柏惟批潘「你是觀光局長，市民朋友對你有很高的期待，請以這樣的高度自許，不要只是當韓國瑜的打手，你願意好好做好份內的工作就幫大忙了，老是搞一些狼人、空氣五十億音樂節，早晚被韓當成塞子或棄子」、「局長加油，未來請為了高雄，也請對得起你拿的薪水。3Q，你不用sorry」。

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