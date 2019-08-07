亞太議員年會在台召開 17國代表與會

2019-08-07

〔記者呂伊萱／台北報導〕「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）昨於台北舉行第四十九屆年會開幕式，由立法院長蘇嘉全主持，蘇致詞時提及，當前世界局勢像環境一樣變幻無常，印太地區面臨經濟整合、民主發展、氣候變遷及永續發展等繁複課題，盼所有國家通力合作面對變遷與挑戰。

蔡英文總統致詞時則表示，亞太各國有三個共通點，都是海洋國家、共享民主價值並具包容性的多元文化。APPU透過國會交流彼此合作，針對全國性課題做出貢獻，期盼各會員國夥伴透過攜手合作，為亞太地區創造嶄新局面。

APPU於台北圓山大飯店舉行第四十九屆年會開幕式，今年由我國立法院作為東道主，迎接十七國議員與外賓來台與會。開幕式由蘇嘉全主持，蔡總統、APPU中央秘書處秘書長鈴木榮一、外交部長吳釗燮與各國代表團出席儀式。

除日紐澳等多國議員，我太平洋六友邦均派遣議員代表團來台，分別由索羅門、吉里巴斯、馬紹爾、諾魯與吐瓦魯五位議長及帛琉兩位副議長率領出席；自三月起屢傳邦交不穩的索羅門，更由索羅門議長歐提與外委會主席小肯尼羅瑞派出八人團與會，對支持台灣與索羅門邦誼的意涵不言自明，也印證台索邦誼穩固。蔡總統和蘇嘉全並與各國代表團成員合影留念，為年會正式揭開序幕。

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