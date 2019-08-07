華航空品處代組長 黃川禎「搭便車」刷購47條免稅菸

2019-08-07

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，連日來傳喚多名華航職員；據悉，被諭令廿萬元交保的空品處代組長黃川禎，竟也涉嫌利用華航隨機人員黃湘媚名義，登入預購系統刷訂卅三條免稅菸，另於機上刷購十四條，合計「搭便車」刷購四十七條。

檢調連日清查已扣案的華航內部檔案，據了解，以黃湘媚名義登入預購系統的訂單，有二名刷卡人，分別是黃湘媚及黃川禎，二人都有在機上刷購免稅品及菸品等境外消費紀錄。對此，北檢昨表示偵查不公開。

據悉，黃女為本次「自由民主之旅」專案的空品處隨機人員，她的訂位代號為權限較低的「@VIPME」，但她卻被查出涉嫌利用府會人士專用訂位代號「@VIPPR」，登入預購系統刷購保養品及免稅菸品。

據知，黃女於機上刷購項目有雅頓護唇膏、KOSE光能露、A340鑰匙圈，合計九一二○元；她另利用隨機人士使用的代號「@VIPME」，登入系統預刷保養品，合計八萬三千餘元。

至於利用黃女名義登入預購系統的黃川禎，有一筆訂單編號是偷用府會人士的「@VIPPR」代號登入，共刷了卅三條免稅菸、六瓶摩洛哥髮油，刷卡金額為二萬九千餘元；據悉，其中廿一條菸的實際購買人為華膳空廚的古姓男職員。

黃川禎另以隨機人士的訂位代號「@VIPME」登入，刷購二筆保養品，合計十五萬八千餘元。黃男也曾在機上刷卡購買保養品及十四條免稅菸。

檢調傳訊華航資管副總等7人

另外，檢調偵辦國安特勤私菸案，昨再傳訊華航資管處副總經理盧世銘等七名華航職員，現已傳訊一三一人次。根據已扣案的華航內部檔案，華航違反海關及機坪作業管理規定在「機邊交貨」，始於二○一六年三月馬政府時代的「久安專案」。北檢昨表示，偵查不公開，無法回應。

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