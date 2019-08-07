美國務助卿會高碩泰 進行政軍對話

2019-08-07

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國國務院軍政事務助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）於美東時間五日公開與我駐美代表高碩泰會面照片，並提及兩人進行「美台政治軍事對話」，共同承諾美台致力於促進台海與區域和平穩定。

中國上月底發表國防白皮書，再次重申不放棄武力對台，近期亦頻頻釋放演習訊息，恫嚇意涵不言而喻。美國則在蔡英文總統上月出訪過境美國前，宣布川普政府任內第四次對台軍售，展現對台灣與區域的安全承諾決心。

甫於今年五月上任的庫珀，則於美東時間五日在個人官方推特上，主動公開與高碩泰會面照片，並提及兩人進行了「美台政治軍事對話」（US and Taiwan Political-Military Dialogue），共同承諾美台致力於促進台海與區域和平穩定。

庫珀是負責政治軍事事務的助理國務卿，去年六月接受川普提名，並於今年四月獲參議院確認，五月上任。庫珀七月中旬出席參議院外交關係委員會聽證會，被問到有關台灣面臨中國威脅相關問題時說，針對台灣主權的威脅不會減少或消失，華府需要確保台灣能捍衛自身主權，並能在自由開放印太區域發揮區域安全作用。

外交部昨對此表示，美國此舉彰顯當前台美關係密切友好，對於庫珀助卿的友好情誼表示感謝。外交部也說，台美現就雙方關切議題保持密切且順暢的溝通，並建立各層級、多元的對話管道，以持續深化在政治、經濟及安全等各層面的合作。

美防長︰美不會坐視中國侵略行徑

此外，針對中國對區域造成的威脅，美國國防部長艾斯培八月四日在美澳兩國年度部長級會議中強悍表示，堅決反對中國令人擔憂的侵略行徑及破壞穩定的行為模式，並且強調在印太地區，「地位不該由強權決定，而命運不該由債務主導，美國不會袖手旁觀，讓任何一個國家為追求自身利益，犧牲他人並重塑印太地區」。

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