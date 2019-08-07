高市府擋「罷韓」 禁公務員連署

2019-08-07

韓︰要求執行公權力須行政中立

〔記者黃佳琳、王榮祥、蘇福男／高雄報導〕市長忙著選總統，連公務員都看不下去？韓國瑜上任半年即帶職參選，正當性快速崩解，連公務員也想罷免他，但一份高雄市政府局處流出的會議紀錄顯示，韓市府急滅火，以行政中立為由，要求每位公務員畫押「不得連署任何罷免之提議」。

「罷韓30行動」發起人尹立昨痛批韓市府假行政中立之名，不斷打壓威脅恐嚇公務人員，選罷法規定，公務人員可在二階連署罷免，這是法定權利，呼籲市府公務員勇敢「罷落去」！

市長韓國瑜說，他再三要求公務員執行公權力須行政中立，至於下班或假日選擇自己的政治態度，完全沒問題。

這份流出的「公務員維持行政中立宣導會議紀錄」，詳載會議過程詢問每位與會公務員有無收到罷免連署書，並要求不得連署任何罷免之提議，上班時不要在臉書或公開社團發表不當言論或違反行政中立之論述。

據了解，這份會議紀錄只是冰山一角，韓市府各局處、各科室正以各種方式，進行這種宣導；此做法令市府內部議論紛紛，有人甚至認為根本是「紅色恐怖」，跟中共極權統治沒兩樣。

台灣基進︰假行政中立之名 行恐嚇威脅之實

台灣基進高雄黨部主委李欣翰聞訊直呼誇張，直言這就是「恐怖統治」，他強調，市長不務正業，公務員當然反抗，而這份會議紀錄根本是「假行政中立之名，行恐嚇威脅之實」。

李欣翰也透露，罷韓行動發起至今，光是台灣基進志工團隊在高雄街頭，就收到超過百位公務員簽字，在備註寫明「二階」連署參與，他呼籲市府公務員，把握法律賦予的罷免權利，自己的城市自己救。

民進黨市議員高閔琳也痛批，韓市長若對高雄的執政問心無愧、政績斐然不唬爛，又何必擔心別人罷免？公務員是國家政府的中流砥柱，在地方，亦是城市治理的重要基底；高雄卻在韓市長的擺爛裝死和準備落跑下，城市形象逐漸崩毀敗壞。

高市新聞局長王淺秋補充說明，該份會議紀錄只是宣導，且只是簽到，而非讓與會人員畫押，相關攻擊言論令市府一頭霧水，市長的要求很清楚，就是「上班時間」維持行政中立，下班後屬於自己的時間，市長表示尊重。

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