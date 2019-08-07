藍營︰郭柯王「票房」要打問號

2019-08-07

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘脫黨參選傳聞不斷，外界並揣測郭與台北市長柯文哲、前立法院長王金平有合作可能，國民黨內人士迄今仍持保留，並認為郭、王若要與柯文哲合作，究竟能在選票移轉上產生多大的能量，要打一個大問號。

黨內人士認為，郭、王如果要選總統，必須先量一量自己能有多少票，加上柯的支持能再增加多少票，如果自己有十五趴，再加上柯轉移二十五趴，才有一搏機會，長期以來柯的能量也就只有二十五趴，這二十五趴能否全移轉給王或郭，問題很大，但如果郭、王不理性，就是想當敗事者，則就另當別論。

據了解，藍營多方人士積極透過管道與郭台銘、王金平聯繫溝通，就是希望避免郭、王、柯合這種最不願意見到的情況發生，對於相關傳聞愈演愈烈，包括國民黨主席吳敦義在內的相關人士最近刻意保持低調，以免「刺激」郭、王。

吳敦義臉書粉絲專頁昨天貼了一篇題為「我無怨無悔的責任」。吳敦義說，「在各方明槍暗箭、流言蜚語之下，堅持公平公正公開的制度，我無怨無悔」，「承受各方壓力，辦理初選推舉出最有勝選機會的候選人，我無怨無悔」，做為國民黨的主席，「每個月都要借錢度日、為了回應各方而焦頭爛額，有什麼好戀棧的？只是一份為了黨、為了國家的責任而已。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法