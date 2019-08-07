親王人士：未來郭柯王會站一起

2019-08-07

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜已獲國民黨提名參選二○二○總統，用力輔選韓國瑜當選高雄市長的前立法院長王金平並未表態支持韓選總統，外界普遍認為「郭柯王」鐵三角已然成形。王陣營核心人士昨指出，目前進展還沒到，但未來這三個人會站在一起，王金平也還沒放棄參選總統，「安靜的人才是不容小看的角色」。

安靜的人不容小看 王還沒放棄參選

王陣營核心人士指出，王金平不像其他人會派幕僚出來講話、敲鑼打鼓，但安安靜靜的人才是真正不容小看的角色，王金平至今沒有放棄參選總統，外界都認為王與鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲的合作已經成形，但他只能說，未來這三人會「站在一起」，現在就是等一個機緣，時候到了王金平會給大家答案。

另有親王的前立委透露，最近各地「王金平之友會」已經重新發起連署，要協助王金平自己出馬參選二○二○總統，相信王金平會正視這個聲音。至於與郭台銘的合作，這兩人是多年好兄弟，勢必會有合作默契，一起為台灣打拚。

親王人士表示，王金平不排除與郭台銘、柯文哲等各方合作，儘管上次王、郭會面尚未談到明年選戰搭配，要等郭台銘、柯文哲的合作動向更明確，王金平才會決定自己的下一步。

值得注意的是，王金平辦公室近期又開始門庭若市，大批泛藍政界人士頻繁拜會王金平，國民黨人士認為，王金平是牽動郭台銘的關鍵角色，仍有不少人會期待由王金平促成藍營整合，但能說動王金平的機會不大。

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