郭王送花籃 賀詞藏玄機

2019-08-07

〔記者郭安家、沈佩瑤、黃欣柏／台北報導〕台灣民眾黨創黨大會門口擺放鴻海創辦人郭台銘和前立法院長王金平致贈花籃，前者寫「台灣安定繁榮是共識、銘記找回良心的初衷」，首字藏頭「台銘」，後者寫「台灣團結成金、民心齊建太平」，首字藏頭「台民」，末字則是「金平」；引發郭、王、柯未來是否同一陣線合作的想像，不少柯粉在郭董花籃前興奮留影。

會場還留有「郭○○」、「劉○○」座位，市長室主任蔡壁如事後證實，是留給郭台銘兒子郭守正，但郭守正擔心現身「太刺激」因而婉拒。

郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨受訪表示，她以「個人身分」到場，她不代表郭台銘，郭也沒有要她傳話給柯，前天郭要送花籃時問幕僚，柯從政有何特別名言、理想初衷？她於是提到柯說過「政治不難，找回良心而已」，郭追問還有沒有其他的？她回說關懷弱勢吧，郭於是回應，那跟永齡基金會業務很相關。

劉宥彤表示，蔡壁如前天致電說會有很多年輕人到場，並指永齡基金會想做青年平台，此與民眾黨理念相同，請劉不妨來看看，蔡壁如也透過她邀郭守正到場，但她說明，郭守正不太出席這類場合。

近日有媒體民調顯示，不論是郭柯配或柯郭配，都會贏總統蔡英文、韓國瑜；柯文哲稍早受訪回應，「我本來就不是很想選」、「我不希望台灣陷入選舉」，但找不出最好方法，現在這個爛方法就是最好方法，台灣政治常是爛蘋果找個看起來不爛的，現在也是一樣；劉宥彤則說，假設性問題，大家真的不用太在意。

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