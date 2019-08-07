征戰天下 柯︰不分區提滿34席

2019-08-07

台灣民眾黨成立 不重蹈時力戰略錯誤覆轍

〔記者陳璟民、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨創立「台灣民眾黨」，創黨大會推舉柯為首任黨主席，他發表宣言表示，組黨是為扛起改變台灣政治文化的責任，「以台灣為名，以民眾為本，台灣就是我們，我們就是民眾」，集眾人智慧與力量，確保在國會與全台各地打拚的夥伴，都能實現「正直誠信」及改變政治文化的理想，在藍綠以外，讓人民有另一個選擇的機會。

不分區可視為柯意志在立院出現

柯文哲昨下午接受電台訪問時表示，二○二○年立委提名，不分區是主力，區域則是盡力而為，不分區三十四席一定一次提滿，要有征戰天下的決心，不會重蹈時代力量二○一六年戰略錯誤的覆轍；柯還說，區域立委提名，一種是有機會上，另一種是看要給誰落選。他強調，不分區立委不一定是失意政客轉換站，「可視為柯文哲意志在立法院的出現」。

台灣民眾黨創黨大會昨在台大醫院國際會議中心舉行，簡稱「民眾黨」，英譯為「Taiwan People’s Party」，縮寫為「ＴＰＰ」，年滿十六歲、具有我國國籍者可申請入黨，允許雙重黨籍，不收黨費。

柯文哲表示，台灣解嚴至今三十年民主發展，已是華人世界成功典範，實現主權在民，也有政黨輪替，但因意識形態引發政黨惡鬥，及政治利益導向的政黨政治，造成長期內耗空轉，面臨國家發展困境。

他說，今年參加大甲媽祖遶境時，再次拜訪新港文教基金會，看到五年前首次造訪時，在留言牆寫下「找回良心」，再訪補上「莫忘初衷」，政治要落實在人民生活的每一天。

柯申明中心思想是「台灣的整體利益，人民的最大福祉，讓人民過好一點的生活」，也是推動政策最重要的考慮，感嘆現在的台灣，個人、派系、政黨的利益大於國家利益，現有小黨受限於意識形態，變成主流政黨的側翼，過去二十年藍綠兩黨輪流執政，長期統獨議題對抗與意識形態之爭，結果國家內耗空轉。

組黨扛起改變台灣政治文化的責任

柯文哲批評，已淪為亞洲四小龍之末的台灣，停滯空轉太久，桃園國際機場第三航廈一再流標，只是一個例子，總統出訪挾帶一萬條香菸的走私，只是冰山一角，這都不是正常國家該有的現象。

柯表示，歷史由眾人共建、承擔與記憶，台灣民眾黨原為一九二○年代，台灣民主前輩在日本總督府壓迫下，所成立第一個具有現代意義的台灣人的政黨，有其歷史意義，他成立同名政黨，賦予新時代使命，雖有不同時空背景，相同的是要喚醒國人政治覺醒，改變政治文化。

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