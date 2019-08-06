謠言終結站》學測15級分再細分？ 招聯會︰並未討論

2019-08-06

網傳內容：外傳大學招聯會擬將學測單科15滿級分再細分為A、A+、A++，引發全教總等團體批評，招聯會將分數再細分，學生考試成績壓力將增加，會使大學考招走回「分分計較」的回頭路。

查證結果：大學招聯會澄清指出，招聯會迄今並無任何會議討論過15級分細分等議案，據查該案是因大考中心發現今年數學滿級分人數暴增，故其內部利用過往數據所試算的方法，並未提到任何招聯會會議討論。招聯會亦強調，未來改革大學入學方案會搭配今年上路的108新課綱，強調適性，且會以多元漸進為方向，依「現況微調精進」等原則進行。

謠言終結站

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